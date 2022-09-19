صعود فتحی پور به دیدار نهایی/ پاپی حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، این دوره از مسابقات صبح امروز دوشنبه ۲۸ شهریورماه با حضور سه نماینده از کشورمان در شهر «خوجند» آغاز شد که نماینده وزن ۸۱- کیلوگرم کشورمان به مرحله پایانی نهایی صعود کرد.

مهدی فتحی پور دور نخست «نجم الدین محمد شریف» نماینده کشور میزبان را در مدت ۳۰ ثانیه با ضربه فنی شکست داد و سپس به دلیل عدم حضور رقیب دیگری از تاجیکستان راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و در این مرحله نیز «توجایوف» از ازبکستان را از پیش رو برداشت و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله «غنی جان غنیوف» از تاجیکستان را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. وی در مبارزه پایانی «رجبوف» از تاجیکستان را پیش رو دارد.

حمیدرضا پاپی نماینده وزن ۶۶- کیلوگرم تیم ملی جودو کشورمان پس از برتری مقابل حریفی از تاجیکستان با ضربه فنی، مقابل نماینده دیگری از تاجیکستان نتیجه را واگذار کرد.

هدایت این تیم بر عهده حسین قمی است و آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو نیز امروز دوشنبه با ورود به تاجیکستان به جمع تیم ملی اضافه شد.

این مسابقات طی امروز و فردا برگزار خواهد شد که فردا سه شنبه قاسم باغچقی نماینده وزن ۹۱- کیلوگرم در نخستین مبارزه به مصاف جودوکار میزبان خواهد رفت.