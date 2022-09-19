مهدی فتحی پور به مدال نقره دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودو جام ریاست جمهوری تاجیکستان از امروز آغاز شد.

مهدی فتحی پور جودوکار ایران که با برتری مقابل «نجم الدین محمد شریف» نماینده کشور میزبان، عدم حضور رقیب دیگری از تاجیکستان و پیروزی برابر «توجایوف» از ازبکستان و «غنی جان غنی وف» جودوکار دیگری از تاجیکستان به دیدار نهایی صعود کرده بود، در مبارزه پایانی برابر «رجبوف» سومین حریف خود از تاجیکستان نتیجه را واگذار کرد و به نشان نقره دست پیدا کرد.

حمیدرضا پاپی در وزن ۶۶- کیلوگرم دیگر نماینده جودو ایران در روز نخست این مسابقات بود که پس از برتری مقابل حریفی از تاجیکستان با ضربه فنی، مقابل نماینده دیگری از تاجیکستان نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.

در ادامه این مسابقات که در شهر «خوجند» تاجیکستان جریان دارد، فردا قاسم باغچقی در وزن ۹۰- کیلوگرم در اولین مبارزه به مصاف «مردوف آکمال» از تاجیکستان می‌رود.

هدایت این تیم بر عهده حسین قمی است و آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو نیز در کنار تیم ملی حضور دارد.