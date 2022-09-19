به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۴۴ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های اشتهارد، فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۳۹، ۱۲۷، ۹۹ و ۱۰۹ است که بر این مبنا شاخص کیفیت هوای نظرآباد و فردیس در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، ساوجبلاغ در وضعیت قابل قبول و اشتهارد در وضعیت سالم قرار دارد.

گرد و غبار و تردد خودروها عامل کاهش کیفیت البرز شده است.

بر این اساس ساکنان کرج، نظرآباد و فردیس به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.