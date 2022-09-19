حضور دختر نونهال گراشی در اردوی تیم ملی تیروکمان

محسن افشار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: غزل فتاحی ورزشکار گراشی با درخشش در رقابت‌های انتخابی به اردوی تیم ملی دختران نونهال راه یافت.

وی با اشاره به اینکه فتاحی در رشته کامپوند رده سنی نونهالان با کسب مقام دوم به اردوی تیم ملی دعوت شد، افزود: تیم ملی نونهالان و نوجوانان خود را برای مسابقات آسیایی آماده می‌کند.

افشار با اشاره به اینکه غزل فتاحی ۱۲ سال دارد و چهار سال از فعالیت او در این رشته می‌گذرد، خاطرنشان کرد: اردوی تیم ملی نونهالان تیروکمان ایران زیر نظر مربی کره ای تیم‌های ملی تیروکمان انجام شده است.