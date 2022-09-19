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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۰۲

رئیس ورزش و جوانان گراش اعلام کرد؛

حضور دختر نونهال گراشی در اردوی تیم ملی تیروکمان

حضور دختر نونهال گراشی در اردوی تیم ملی تیروکمان

گراش-رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گراش از حضور دختر گراشی در اردوی تیم ملی نونهالان تیروکمان ایران خبر داد.

محسن افشار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: غزل فتاحی ورزشکار گراشی با درخشش در رقابت‌های انتخابی به اردوی تیم ملی دختران نونهال راه یافت.

وی با اشاره به اینکه فتاحی در رشته کامپوند رده سنی نونهالان با کسب مقام دوم به اردوی تیم ملی دعوت شد، افزود: تیم ملی نونهالان و نوجوانان خود را برای مسابقات آسیایی آماده می‌کند.

افشار با اشاره به اینکه غزل فتاحی ۱۲ سال دارد و چهار سال از فعالیت او در این رشته می‌گذرد، خاطرنشان کرد: اردوی تیم ملی نونهالان تیروکمان ایران زیر نظر مربی کره ای تیم‌های ملی تیروکمان انجام شده است.

کد مطلب 5593246

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