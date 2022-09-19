به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی و نقاشیخط «سوگنامه» به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۷ در نگارخانه اندیشه برگزار میشود.
در این نمایشگاه، فرازهایی منتخب از زیارت «ناحیه مقدسه» که توسط جمعی از هنرمندان رشتههای خوشنویسی و نقاشی خط نوشته شده است، در معرض دید عموم قرار میگیرد.
همچنین ۶۰ اثر خوشنویسی شده با خطوط نسخ، ثلث، نستعلیق، محقق، شکسته نستعلیق و نقاشیخط در ابعاد مختلف در معرض دید علاقهمندان قرار میگیرد و مراسم اهدای جوایز به برگزیدگان این فراخوان در روز اختتامیه برگزار خواهد شد. نمایشگاه هنری «سوگنامه» با هدف نهادینهسازی فرهنگ دعا، نیایش و ارتباط با خدا و بهرهمندی هرچه بیشتر از متون ارزشمند دینی به ویژه زیارت مشهور «ناحیه مقدسه» برگزار شده و پذیرای آثار هنری بیش از ۵۰ هنرمند خواهد بود.
این نمایشگاه گروهی از روز یکشنبه، ۲۷ شهریورماه در نگارخانه اندیشه آغاز شده و تا ۱۴ مهر ماه برقرار است.علاقهمندان برای بازدید از آن میتوانند از ساعت ۹ الی ۲۰ به نگارخانه اندیشه واقع در خیابان شریعتی نرسیده به پل سید خندان بوستان شهید منفرد نیاکی فرهنگسرای اندیشه مراجعه کنند.
در نگارخانه اندیشه در معرض دید عموم قرار می گیرد؛
آثار خوشنویسی و نقاشیخط فرازهایی منتخب از زیارت «ناحیه مقدسه»
نمایشگاه خوشنویسی «سوگنامه»، فرازهایی منتخب از زیارت «ناحیه مقدسه» را در قالب آثار هنری به نمایش میگذارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی و نقاشیخط «سوگنامه» به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۷ در نگارخانه اندیشه برگزار میشود.
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