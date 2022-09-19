به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، نمایشگاه گروهی آثار خوشنویسی و نقاشی‌خط «سوگنامه» به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۷ در نگارخانه اندیشه برگزار می‌شود.



در این نمایشگاه، فرازهایی منتخب از زیارت «ناحیه مقدسه» که توسط جمعی از هنرمندان رشته‌های خوشنویسی و نقاشی خط نوشته شده است، در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.



همچنین ۶۰ اثر خوشنویسی شده با خطوط نسخ، ثلث، نستعلیق، محقق، شکسته نستعلیق و نقاشی‌خط در ابعاد مختلف در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و مراسم اهدای جوایز به برگزیدگان این فراخوان در روز اختتامیه برگزار خواهد شد. نمایشگاه هنری «سوگنامه» با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ دعا، نیایش و ارتباط با خدا و بهره‌مندی هرچه بیشتر از متون ارزشمند دینی به ویژه زیارت مشهور «ناحیه مقدسه» برگزار شده و پذیرای آثار هنری بیش از ۵۰ هنرمند خواهد بود.



این نمایشگاه گروهی از روز یکشنبه، ۲۷ شهریورماه در نگارخانه اندیشه آغاز شده و تا ۱۴ مهر ماه برقرار است.علاقه‌مندان برای بازدید از آن می‌توانند از ساعت ۹ الی ۲۰ به نگارخانه اندیشه واقع در خیابان شریعتی نرسیده به پل سید خندان بوستان شهید منفرد نیاکی فرهنگسرای اندیشه مراجعه کنند.