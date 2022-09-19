جهاد دانشگاهی نمادی از علم ورزی جریان انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی امروز در دیدار روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، رئیس جهاد دانشگاهی کشور که در دفتر مدیر حوزه‌های علمیه در قم برگزار شد، جهاد دانشگاهی را نمادی از علم ورزی جریان انقلاب دانست و گفت: به عنوان پایگاه حوزه علمیه آمادگی ارتباط و تعامل با جهاد دانشگاهی را اعلام می‌کنیم.

مدیرحوزه‌های علمیه با اشاره به صدمین سالگرد باز تأسیس حوزه قم توسط آیت الله حائری بیان کرد: قم همواره پایگاه علمی اسلامی و اهل بیتی بود اما فروردین ۱۳۰۱ بعد از دوره‌ای رکود و فترت نفس تازه ای پیدا کرد و در کمتر از نیم قرن پدیده انقلاب اسلامی در حوزه قم رقم خورد.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه قم پایگاه و قطب مهم علمی و فرهنگی است، ادامه داد: در حال حاضر استان قم حدود ۳۰۰ نهاد و مرکز را در بردارد و حدود صد هزار نفر از سراسر کشور و از صد کشور مشغول به تحصیل هستند و بیش از ۱۰۰ مجله حوزوی منتشر می‌شود و نشر قم در حوزه علوم اسلامی بعد از تهران رتبه اول را دارد.

وی افزود: در دهه اخیر مرزهای علوم اسلامی در قم و در درختواره رشته‌های حوزه علمیه توسعه یافته و از راهبردهای جدی ما بوده که مرزهای علوم اسلامی متناسب با رسالت‌های حوزه توسعه پیدا کند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه بیان کرد: در خصوص فقه معاصر و پاسخگویی به مسائل روز کار ویژه ای انجام شده برای اینکه فقه در ارتباط با مسائل حقوقی دنیای جدید پویا و فعال باشد.

وی ادامه داد: حرکت پژوهش‌های حوزه معطوف به نیازهای موجود است از جمله طرح مهمی که در حوزه پژوهش دنبال می‌شود، ایجاد دبیرخانه‌ای برای حمایت و راهبری پروژه‌های مورد نیاز نظام بوده که قریب ۵۰۰ پروژه در حال مطالعه است.

آیت الله اعرافی عنوان کرد: یکی از رویکردهای موجود، صنایع فرهنگی و بازسازی تئوری‌ها و اندیشه‌های علوم انسانی- اسلامی به سمت بازار است و در ساختار جدید این بخش را به شکل پایگاه مرکز رشد می‌بینیم و کارهای فراوانی در صنایع مختلف فرهنگی توسط طلاب در حال انجام است و نیاز به یک عزم جامع دارد.

مدیرحوزه‌های علمیه همچنین به رویکردهای بین المللی حوزه علمیه اشاره کرد و افزود: در حوزه تبلیغ طرح آمایشی داریم و بر اساس آن نظام تبلیغ در حال بازخوانی و بازآفرینی است.

وی تأکید کرد: انتظار داریم که با توجه به زنده بودن روحیه جهادی و انقلابی، جهاد دانشگاهی پیشران و هدایت گر تحولات علمی باشد و ورود به قلمروهای جدید را تقویت کند.

آیت الله اعرافی تصریح کرد: در بحث دانشگاه و صنعت شاهد یک اقداماتی هستیم، اما ارتباط علم با فرهنگ و مسائل اجتماعی بسیار ضعیف است و تحقیقات اجتماعی ناظر به مسئله و موازین علمی محدود است.

عضو خبرگان رهبری، مهاجرت نخبگان را مورد توجه قرار داد و نبود تجهیزات و امکانات علمی مورد نیاز نخبگان و مسائل معیشتی را از جمله عوامل مهم مهاجرت نخبگان دانست.

مدیر حوزه‌های علمیه افزود: از زمان پایه‌ریزی جامعة المصطفی العالمیه بارها در جلسات مختلف بیان کردم که آینده دانشگاه‌ها روشن است و جمعیت در دانشگاه‌ها کم می‌شود؛ معتقدم بین‌المللی سازی آموزش عالی باید با هدایت و راهبری کلان و جدی انجام شود. اگرچه برخی دانشگاه‌ها رشته‌های بین‌المللی دارند، اما به‌صورت جامع شاهد این مهم نیستیم.

وی با اشاره به اینکه ایران ظرفیت گفتمان‌سازی و ایجاد تحولات بزرگ در آسیا و آفریقا را دارد، گفت: هر استان و شهری امتیازاتی دارد که اگر برجسته شود اشتغال و فرهنگ آن شهر درست می‌شود، جهاد دانشگاهی اگر بتواند آمایش فرهنگی و اقتصادی ویژه هر استان را احصا کند می‌تواند در حل مسائل شهری بسیار اثر گذار باشد.

روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، رئیس جهاد دانشگاهی کشور نیز در این دیدار با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۵۹ تشکیل شده و همیشه مورد توجه مقام معظم رهبری بوده اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بارها در مورد جهاد دانشگاهی با اصطلاحات کم‌نظیر سخن گفتند، با گذشت ۴۲ سال، جهاد دانشگاهی یک سازمان ملی تأثیرگذار است و اگر چه هنوز آنچه منویات مقام معظم رهبری بوده به منصه ظهور نرسیده اما این ظرفیت‌ها در جهاد دانشگاهی وجود دارد و معتقدیم این نهاد باید بزرگ‌تر شود.

سرپرست معاونت فناوری ریاست جمهوری بر ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی در راستای حل مشکلات کشور تأکید کرد و گفت: جهاد دانشگاهی در حوزه پزشکی و سلامت، سلول‌های بنیادی و زیست بوم فناوری پیشرو است.

وی ادامه داد: همچنین جهاد دانشگاهی در حوزه کشاورزی، صنعت و فناوری‌های فرهنگی و اجتماعی فعالیت‌های چشمگیری داشته است.