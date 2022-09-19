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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۱۶

رئیس سازمان سنجش خبر داد:

اعلام آمار قبولی در رشته‌های تحصیلی با آزمون کنکور ۱۴۰۱

اعلام آمار قبولی در رشته‌های تحصیلی با آزمون کنکور ۱۴۰۱

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ جزئیات قبولی داوطلبان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس ضمن تبریک به پذیرفته شدگان و آرزوی موفقیت های بیشتر برای آنان از اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی خبر داد.

وی گفت: پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه،‌ نوبت‌دوم ‌(شبانه)، مراکز آموزشی دانشگاه پیام‌نور، پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، رشته‌های تحصیلی مجازی، پردیس و شهریه‌پرداز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، همچنین رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در سنجش اعلام شده است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی تعداد ۴۷۹ هزار داوطلب قبول شده‌اند که از این تعداد ۱۸۰ هزار و ۴۶۶ داوطلب در رشته‌های تحصیلی با آزمون و ۲۹۸ هزار و ۵۳۴ داوطلب در پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته شده‌اند که حدود ۵۸ درصد پذیرفته‌شدگان زن و حدود ۴۲ درصد مرد هستند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره نحوه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفت: پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از نحوه و تاریخ ثبت‌نام، علاوه بر مدارک مندرج در اطلاعیه منتشر شده در پایگاه سازمان سنجش، ضرورت دارد در تاریخ ۲ مهر ماه به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

پورعباس افزود: نتایج مربوط به سایر رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به‌جز رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی همزمان از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌شود و متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرند توجه داشته باشند که منحصراً می‌توانند در یکی از کد رشته ‌محل‌های قبولی ثبت‌نام کنند و به عبارتی مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولی نخواهند بود.

کد مطلب 5593329

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