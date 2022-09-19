به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس ضمن تبریک به پذیرفته شدگان و آرزوی موفقیت های بیشتر برای آنان از اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی خبر داد.

وی گفت: پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه،‌ نوبت‌دوم ‌(شبانه)، مراکز آموزشی دانشگاه پیام‌نور، پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، رشته‌های تحصیلی مجازی، پردیس و شهریه‌پرداز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، همچنین رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در سنجش اعلام شده است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی تعداد ۴۷۹ هزار داوطلب قبول شده‌اند که از این تعداد ۱۸۰ هزار و ۴۶۶ داوطلب در رشته‌های تحصیلی با آزمون و ۲۹۸ هزار و ۵۳۴ داوطلب در پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته شده‌اند که حدود ۵۸ درصد پذیرفته‌شدگان زن و حدود ۴۲ درصد مرد هستند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره نحوه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفت: پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از نحوه و تاریخ ثبت‌نام، علاوه بر مدارک مندرج در اطلاعیه منتشر شده در پایگاه سازمان سنجش، ضرورت دارد در تاریخ ۲ مهر ماه به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

پورعباس افزود: نتایج مربوط به سایر رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به‌جز رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی همزمان از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌شود و متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرند توجه داشته باشند که منحصراً می‌توانند در یکی از کد رشته ‌محل‌های قبولی ثبت‌نام کنند و به عبارتی مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولی نخواهند بود.