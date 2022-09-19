‌نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۱ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ‌نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۱ در لینک https://register2.sanjesh.org/NOET_Sarasari_FinalResult140106/Default.aspx سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به منظور پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم «شبانه»، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای ۸ تا ۱۱ تیر برگزار شد.

تعداد داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ نفر بود که از این تعداد یک میلیون و ۱۷۶ هزار داوطلب واقعی در کنکور سراسری ۱۴۰۱ شرکت کرده بودند. از میان داوطلبان کنکور تعداد یک میلیون و ۳۰۸ هزار داوطلب در جلسه آزمون حاضر و ۱۲ درصد داوطلبان غایب بودند.

از تعداد یک میلیون و ۳۰۸ هزار داوطلب حاضر در آزمون تعداد یک میلیون و ۱۵۷ هزار نفر معادل ۸۹ درصد در دوره‌ها و رشته‌های با آزمون مجاز به انتخاب رشته شدند که در نهایت حدود ۵۸۹ هزار و ۶۰۰ نفر انتخاب رشته کردند.

ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری ۱۴۰۱ حدود ۵۰۳ هزار نفر است که ۱۶۷ هزار نفر از طریق رشته‌های با آزمون و ۳۳۶ هزار نفر از طریق رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی پذیرفته می‌شوند. در نهایت ۴۷۹ هزار نفر قبول شدند.