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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۰۲

در سایت سازمان سنجش؛

‌نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۱ اعلام شد

‌نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۱ اعلام شد

نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۱ امروز ۲۸ شهریورماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد. کارنامه تمامی داوطلبان در هفته اول مهرماه منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ‌نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۱ در لینک https://register2.sanjesh.org/NOET_Sarasari_FinalResult140106/Default.aspx سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به منظور پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم «شبانه»، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای ۸ تا ۱۱ تیر برگزار شد.

تعداد داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ نفر بود که از این تعداد یک میلیون و ۱۷۶ هزار داوطلب واقعی در کنکور سراسری ۱۴۰۱ شرکت کرده بودند. از میان داوطلبان کنکور تعداد یک میلیون و ۳۰۸ هزار داوطلب در جلسه آزمون حاضر و ۱۲ درصد داوطلبان غایب بودند.

از تعداد یک میلیون و ۳۰۸ هزار داوطلب حاضر در آزمون تعداد یک میلیون و ۱۵۷ هزار نفر معادل ۸۹ درصد در دوره‌ها و رشته‌های با آزمون مجاز به انتخاب رشته شدند که در نهایت حدود ۵۸۹ هزار و ۶۰۰ نفر انتخاب رشته کردند.

ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری ۱۴۰۱ حدود ۵۰۳ هزار نفر است که ۱۶۷ هزار نفر از طریق رشته‌های با آزمون و ۳۳۶ هزار نفر از طریق رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی پذیرفته می‌شوند. در نهایت ۴۷۹ هزار نفر قبول شدند.

کد مطلب 5592861

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    نظرات

    • رضا AE ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
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    • رضا سلطاني AE ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      1 0
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