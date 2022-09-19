اجرای بیش از ۲۰۰ برنامه ویژه هفته دفاع مقدس در خمین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر حسینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس با برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای بسیجی و انتظامی در روز ۳۱ شهریور ماه جاری آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: ۴۵ نشست بصیرتی و جهاد تبیین، سه یادواره شهدا، پنج برنامه آبروی کوچه، افتخار محله، دیدار با خانواده شهدا، گلباران و عطرافشانی قبور شهدا همزمان با سراسر کشور، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم، مسابقات ورزشی، مشاوره حقوقی و خانوادگی در مناطق کم برخوردار، نمایشگاه دفاع مقدس میز خدمت و رژه موتوری نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس در خمین برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه خمین گفت: بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ بسته حمایتی بین خانواده‌های نیازمند شهرستان در این هفته توزیع می‌شود و ۳۰۰ بسته نوشت افزار نیز به دانش آموزان بی بضاعت اهدا خواهد شد.

حسینی با اشاره به بهره برداری از سه طرح عمرانی و اقتصاد مقاومتی همزمان با هفته دفاع مقدس در خمین، افزود: استخر آب در روستای فرنام و کانال انتقال آب به این استخر با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این هفته بهره برداری می‌شود.

وی عنوان کرد: استخر آب روستای عکس آباد نیز با اعتبار ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال همزمان با هفته دفاع مقدس در خمین بهره برداری می‌شود.

فرمانده سپاه خمین ادامه داد: این طرح‌ها با هزینه‌ای بسیار کمتر از پیمانکار و در بازه زمانی کمتر از یک ماه توسط بسیج سازندگی شهرستان آماده تکمیل و آماده بهره برداری شدند.

حسینی با تاکید بر ارائه خدمات پزشکی به رزمندگان و ایثارگران خمین، گفت: بخش سونوگرافی و بروز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس در درمانگاه مصطفی خمینی این شهرستان بهره برداری می‌شود.

وی بیان کرد: دفاع مقدس یکی از پر افتخارترین دوران و نقطه عطفی در تاریخ کشور است که در این دوران اجازه داده نشد حتی یک وجب از خاک کشور به دشمنان داده شود. مردم در طول هشت سال دفاع مقدس با کمترین امکانات و تجهیزات در مقابل دشمنان ایستادند و دستاوردهای امروز مرهون فداکاری و از جان گذشتگی ملت و رزمندگان، جانبازان، آزادگان، شهدا و خانواده آنها است.