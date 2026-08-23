خبرگزاری مهر، گروه استانها: راهها و جادهها را باید از مهمترین زیرساختهای توسعه هر سرزمین دانست؛ مسیرهایی که تنها شهرها و روستاها را به یکدیگر متصل نمیکنند، بلکه حلقه اتصال اقتصاد، تولید، تجارت، گردشگری و زندگی روزمره مردم هستند. هر جادهای که ساخته میشود، میتواند مسیر دسترسی یک منطقه را کوتاهتر کند، هزینه جابهجایی کالا را کاهش دهد، فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری ایجاد کند و امنیت و سرعت سفر میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار دهد.
فارس نیز از جمله استانهایی است که گستردگی جغرافیایی، پراکندگی شهرها و روستاها و قرار گرفتن در مسیرهای مهم ارتباطی کشور، اهمیت توسعه راههای آن را دوچندان کرده است.
این استان به واسطه موقعیت جغرافیایی خود، حلقهای مهم در ارتباط میان مرکز کشور و مناطق جنوبی محسوب میشود و بسیاری از محورهای آن، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای داخلی استان، در جابهجایی مسافر و کالا و عبور ترافیک بیناستانی و ترانزیتی نقش دارند.
تکمیل بزرگراهها و راههای اصلی، رفع گلوگاههای ترافیکی، احداث تقاطعهای غیرهمسطح و بهسازی محورهای موجود، میتواند همزمان بر کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی، تسهیل حملونقل و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان اثرگذار باشد.
امروز توسعه راههای فارس در شرایطی دنبال میشود که افزایش حجم تردد، رشد حملونقل کالا، ضرورت ارتقای ایمنی و نیاز به تکمیل کریدورهای ارتباطی، اهمیت سرمایهگذاری در این بخش را بیش از گذشته آشکار کرده است.
از بزرگراههایی که میتوانند فاصله شهرها را کوتاهتر کنند تا محورهای اصلی که دسترسی مناطق کمتر برخوردار را به شبکه ارتباطی کشور بهبود میبخشند، همه بخشی از پازلی بزرگ برای تقویت زیرساختهای حملونقل استان هستند.
توسعه ۱۴ همتی شبکه راههای فارس
محمدمهدی عبداللهی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی فارس در شبکه حملونقل کشور گفت: استان فارس با برخورداری از حدود ۲۱ هزار کیلومتر راه، ۱۰ درصد از شبکه راههای کشور را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن کالا و بیش از ۱۰ میلیون مسافر در شبکه راههای فارس جابهجا میشوند که این آمار، اهمیت راهبردی استان در شبکه حملونقل کشور را بیش از پیش نشان میدهد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان بیان کرد: قرارگیری فارس در کریدور شمال به جنوب کشور موجب شده است بخش قابل توجهی از ترافیک ترانزیتی از مسیرهای این استان عبور کند و همین موضوع، توسعه و ارتقای مستمر زیرساختهای جادهای را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
صرفهجویی ۱۳۶ میلیون لیتری بنزین با بهرهبرداری از آزادراه شیراز-اصفهان
عبداللهی با اشاره به بهرهبرداری از آزادراه شیراز-اصفهان افزود: بهرهبرداری از این آزادراه ضمن افزایش سهم فارس از شبکه آزادراهی کشور، سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر صرفهجویی در مصرف بنزین در سطح ملی به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه پروژههای متعددی در حوزه توسعه بزرگراهها و راههای اصلی فارس در دست اجرا قرار دارد، گفت: در حال حاضر ۳۱ طرح در حوزه بزرگراه و راه اصلی زیرمجموعه اداره کل راه و شهرسازی فارس قرار دارد و در سالهای گذشته ۶۸۵ کیلومتر از مسیرهای استان به بزرگراه و ۴۴۰ کیلومتر نیز به راه اصلی ارتقا یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس ادامه داد: اکنون ۷۳۱ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی با ارزشی حدود ۱۴ همت و در قالب ۶۱ قرارداد در سطح استان در دست اجراست که تکمیل این پروژهها میتواند نقش مهمی در ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر و تقویت ارتباط فارس با استانهای پیرامونی و مسیرهای منتهی به جنوب کشور ایفا کند.
عبداللهی با اشاره به عملکرد حوزه راهسازی استان فارس در سال ۱۴۰۴ گفت: عملیات اجرایی ۲۶۴ کیلومتر راه و ۲ تقاطع غیرهمسطح در این سال آغاز شد که ۸۰ کیلومتر راه اصلی و بزرگراهی و ۲ تقاطع غیرهمسطح با ارزشی بالغ بر ۵.۳ همت به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس با بیان اینکه برنامه توسعه راههای استان به پروژههای فعال کنونی محدود نمیشود، ادامه داد: ۱۱ پروژه دیگر با مجموع طول بیش از ۷۰۰ کیلومتر نیز در مرحله مطالعه و پیگیری برای اخذ ماده ۲۳ قرار دارد که بیانگر برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای حملونقل استان در سالهای آینده است.
برنامهریزی برای افتتاح ۱۰۷ کیلومتر راه در سال ۱۴۰۵
عبداللهی با اشاره به حجم بالای پروژههای راهسازی در فارس گفت: در حال حاضر از یک سو ۷۳۱ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در دست اجرا و از سوی دیگر بیش از ۷۰۰ کیلومتر پروژه در مرحله مطالعه و اخذ مجوز قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس افزود: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۰۷ کیلومتر راه به بهرهبرداری رسید و برای افتتاح همین میزان مسیر در سال ۱۴۰۵ نیز برنامهریزی شده است.
محورهای راهبردی فارس در مسیر توسعه شبکه حملونقل
وی با اشاره به مهمترین پروژههای راهسازی استان فارس گفت: محور شیراز-جهرم-لار-بندرعباس به عنوان بخشی از کریدور ارتباطی جنوب به مرکز کشور و مسیر اتصال به دریا، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس افزود: بزرگراه شیراز-فسا-داراب-بندرعباس نیز از دیگر پروژههای راهبردی استان است که در کنار تکمیل محورهای ارتباطی فارس با استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، میتواند نقش فارس را در شبکه حملونقل جنوب و جنوب شرق کشور تقویت کند.
عبداللهی ادامه داد: بزرگراه فسا-استهبان-نیریز-قطرویه، بزرگراه شیراز-سپیدان-یاسوج، راه اصلی بابانار-سروستان-خرامه-ارسنجان-سعادتشهر، محور ارسنجان-کرهای-مزایجان-بوانات و بزرگراه تنگخیاره-لپوئی نیز از جمله پروژههای مهم راهسازی فارس به شمار میروند.
وی در پایان گفت: تکمیل این طرحها میتواند ضمن افزایش ایمنی و کاهش سوانح، زمان و هزینه سفر را کاهش داده و ظرفیت جابهجایی مسافر، کالا و ترافیک عبوری در استان فارس را ارتقا دهد.
انعقاد قرارداد احداث ۲۶۴ کیلومتر راه در فارس
آرش باستانی معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ ، ۱۰ کیلومتر از محور جنتشهر-قلعهبیابان در بزرگراه شیراز-فسا-داراب بهره برداری صورت گرفته است، گفت: برای هفته دولت نیز بهرهبرداری از ۲۷.۵ کیلومتر پروژه راهسازی در دستور کار قرار دارد که شامل ۱۱.۵ کیلومتر از بزرگراه جهرم-لار-بندرعباس، تقاطع غیرهمسطح دانشگاه جهرم، ۲ کیلومتر از محور بوانات-صفاشهر، ۴ کیلومتر از محور مرودشت-درودزن و ۱۰ کیلومتر از مسیر سپیدان-کمهر است.
دهه فجر؛ اوج برنامه بهرهبرداری از راههای فارس
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی فارس با بیان اینکه بخش اصلی برنامه بهرهبرداری سال ۱۴۰۵ به دهه فجر اختصاص دارد، گفت: در این مقطع افتتاح ۱۴ کیلومتر دیگر از محور جنتشهر-قلعهبیابان، ۵ کیلومتر از بزرگراه شیراز-سپیدان-یاسوج، ۱۳ کیلومتر از محور فسا-جهرم-قیر و ۲۰ کیلومتر از محور تنگخیاره-لپوئی پیشبینی شده است.
باستانی ادامه داد: بخشهایی از محورهای اقلید-یاسوج، ارسنجان-مزایجان، ارسنجان-سعادتشهر، تختطاووس-ارسنجان، بوانات-صفاشهر و دولتآباد-زریندشت نیز در برنامه بهرهبرداری قرار دارند.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی فارس از ۱۴ کیلومتر بزرگراه فسا-داراب-جنتشهر در شهرستان داراب، تقاطع غیرهمسطح مؤمنآباد و ۲ کیلومتر مسیر مرتبط در سروستان، ۷ کیلومتر بزرگراه تنگخیاره-لپوئی، ۸.۵ کیلومتر بزرگراه قطرویه-سیرجان و ۳۰ کیلومتر راه اصلی گلکویه-دهکویه به عنوان بخشی از پروژههای افتتاحشده نام برد.
به گفته باستانی، بخشهایی از محورهای کازرون-فراشبند، قیر-فیروزآباد، بوانات-صفاشهر، جهرم-لار و سپیدان به اقلید-یاسوج نیز در سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسیده است.
جذب ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای راهسازی فارس
وی با بیان اینکه توسعه پروژههای راهسازی فارس با جذب اعتبارات نیز همراه بوده است، گفت: از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای این حوزه جذب شده است.
باستانی افزود: پروژههایی شامل تقاطع غیرهمسطح خاوران، ۱۰ کیلومتر از محور سپیدان به اقلید-یاسوج، ۱۹ کیلومتر از محور بوانات-صفاشهر و تقاطعهای سفیر و قائم نیز در مرحله مناقصه قرار دارند.
تکمیل تقاطع زیباشهر در کنارگذر شمال شرقی شیراز در دستور کار است
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی فارس همچنین از انعقاد قراردادهای متعدد برای اجرای پروژههای راهسازی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: مجموع این قراردادها شامل احداث ۲۶۴.۹ کیلومتر راه و ۲ تقاطع غیرهمسطح است.
وی بیان کرد: بخشهایی از بزرگراه فسا-داراب-حاجیآباد، کمربندی شرقی-غربی جهرم، محور قطرویه-سیرجان، بزرگراه جهرم-لار، بهسازی محور قدیم فسا-داراب، تقاطع زیباشهر در کنارگذر شمال شرقی شیراز، محور فسا-جهرم، تنگخیاره-لپوئی، کودیان-خانزنیان، کازرون-فراشبند و محور قیر-جهرم از جمله پروژههایی هستند که برای اجرای آنها قرارداد منعقد شده است.
باستانی تأکید کرد: پراکندگی پروژههای افتتاحشده و در حال اجرا در شهرستانهای مختلف فارس نشان میدهد توسعه شبکه راهی استان تنها به محورهای منتهی به مرکز محدود نیست و طرحهای راهسازی در نقاط مختلف این استان پهناور در حال پیگیری است.
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