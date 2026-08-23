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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

همدان باید توسعه طب ایرانی را در دست بگیرد

همدان باید توسعه طب ایرانی را در دست بگیرد

همدان-عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:همدان باید با مدیریت هوشمندانه و حمایت همه‌جانبه محوریت توسعه طب ایرانی را در دست گرفته و این میراث ارزشمند را به جریانی پویا در عرصه‌های سلامت تبدیل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی ظهر یکشنبه در نخستین اجلاس سالانه همدان؛ مرکز جهانی طب ایرانی با تبیین ظرفیت‌های تمدنی و علمی استان همدان، اظهار کرد: یکی از موانع اصلی در مسیر پیشرفت غرق شدن در جزئیات و غفلت از مولفه‌های کلان و سرمایه‌های بنیادین هویتی است.

وی همدان را خاستگاه طبیعی علم، تقوا و جهاد دانست و افزود: تاریخ این دیار پیوندی ناگسستنی با حضور و فعالیت مفاخر بزرگ جهان اسلام دارد، امروز نیز ضرورت دارد با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم زمینه برای حضور و نقش‌آفرینی دانشمندان و نخبگان علمی در استان همدان مهیا شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت معرفی چهره‌های شاخص علمی و فرهنگی استان در سطح ملی و بین‌المللی خاطرنشان کرد: اگرچه بزرگان این دیار همواره بر مدار اخلاص و گمنامی حرکت کرده‌اند اما وظیفه امروز ما است که با معرفی ظرفیت‌های علمی همدان جایگاه هویتی آن را در تراز جهانی ارتقا دهیم.

وی در ادامه به پتانسیل‌های کشاورزی و اقتصادی همدان در حوزه گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: با توجه به پیشینه کشت محصولات راهبردی در مناطقی مانند رزن و استقبال بازارهای جهانی از داروسازی گیاهی، همدان از ظرفیت بالایی برای کسب رتبه نخست تولید و فرآوری گیاهان دارویی در کشور برخوردار است.

آقامحمدی در پایان با اشاره به گرایش کشورهای پیشرفته به سمت درمان‌های طبیعی، تصریح کرد: طب ایرانی دارای پشتوانه‌ای غنی و علمی است که می‌تواند در کنار پزشکی نوین، بخش قابل‌توجهی از نیازهای سلامت جامعه را تامین کند و همدان باید با مدیریت هوشمندانه و حمایت همه‌جانبه محوریت توسعه طب ایرانی را در دست گرفته و این میراث ارزشمند را به جریانی پویا در عرصه‌های سلامت و اقتصاد استان تبدیل کند.

کد مطلب 6925020

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