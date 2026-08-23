همدان باید توسعه طب ایرانی را در دست بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی ظهر یکشنبه در نخستین اجلاس سالانه همدان؛ مرکز جهانی طب ایرانی با تبیین ظرفیت‌های تمدنی و علمی استان همدان، اظهار کرد: یکی از موانع اصلی در مسیر پیشرفت غرق شدن در جزئیات و غفلت از مولفه‌های کلان و سرمایه‌های بنیادین هویتی است.

وی همدان را خاستگاه طبیعی علم، تقوا و جهاد دانست و افزود: تاریخ این دیار پیوندی ناگسستنی با حضور و فعالیت مفاخر بزرگ جهان اسلام دارد، امروز نیز ضرورت دارد با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم زمینه برای حضور و نقش‌آفرینی دانشمندان و نخبگان علمی در استان همدان مهیا شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت معرفی چهره‌های شاخص علمی و فرهنگی استان در سطح ملی و بین‌المللی خاطرنشان کرد: اگرچه بزرگان این دیار همواره بر مدار اخلاص و گمنامی حرکت کرده‌اند اما وظیفه امروز ما است که با معرفی ظرفیت‌های علمی همدان جایگاه هویتی آن را در تراز جهانی ارتقا دهیم.

وی در ادامه به پتانسیل‌های کشاورزی و اقتصادی همدان در حوزه گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: با توجه به پیشینه کشت محصولات راهبردی در مناطقی مانند رزن و استقبال بازارهای جهانی از داروسازی گیاهی، همدان از ظرفیت بالایی برای کسب رتبه نخست تولید و فرآوری گیاهان دارویی در کشور برخوردار است.

آقامحمدی در پایان با اشاره به گرایش کشورهای پیشرفته به سمت درمان‌های طبیعی، تصریح کرد: طب ایرانی دارای پشتوانه‌ای غنی و علمی است که می‌تواند در کنار پزشکی نوین، بخش قابل‌توجهی از نیازهای سلامت جامعه را تامین کند و همدان باید با مدیریت هوشمندانه و حمایت همه‌جانبه محوریت توسعه طب ایرانی را در دست گرفته و این میراث ارزشمند را به جریانی پویا در عرصه‌های سلامت و اقتصاد استان تبدیل کند.