نخستین پنل او ال ای دی ۱۶ اینچی با رفرش ریت ۳۰۰هرتز از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این شرکت در کنفرانسIMID۲۰۲۶ میلادی در بوسان واقع در کره جنوبی برای نخستین بار پنل نمایشگر ۱۶ اینچی ۲.۵ K او ال ای دی را نمایش داد که رفرش ریت آن به ۳۰۰ هرتز می رسد. رفرش ریت بالاتر باعث می‌شود نمایشگر بهتر بتواند از زمان پاسخ‌دهی ذاتی و بسیار سریع OLED بهره ببرد.

سامسونگ همچنین یک نمایشگر OLED جدید ۷.۶ اینچی با زاویه دید گسترده معرفی کرد. این نمایشگر به یکی از مشکلات رایج نمایشگرهای تاشو امروزی یعنی کاهش روشنایی در لبه‌های خمیده، به‌ویژه در محل چین‌خوردگی لولا می‌پردازد.

پنل مذکور با استفاده از مواد جدید در لایه‌های آلیِ ساطع‌کننده نور (OLED) و ایجاد تغییراتی در ساختار نمایشگر، تلاش می‌کند روشنایی را حتی در بخش‌های خمیده نیز یکنواخت و بالا نگه دارد؛ بنابراین وقتی مستقیماً به قسمت‌های خمیده نمایشگر نگاه می‌کنید، افت روشنایی کمتری مشاهده خواهید کرد.

یکی دیگر از نکات برجسته، یک نمایشگر کشسان ۲۰ اینچی بود. سامسونگ این نمایشگر را با اتصال دو پنل OLED کشسان به یکدیگر و با استفاده از فناوری پیشرفته ساخته است و آن را بزرگ‌ترین نمایشگر کشسان جهان می‌نامد.

محل اتصال بین دو پنل به‌قدری کم و نامحسوس است که نمایشگر تقریباً شبیه یک صفحه‌نمایش یکپارچه و بدون درز به نظر می‌رسد.