به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، رسانه‌ها را چشم بینا و زبان گویای جامعه دانست و اظهار کرد: پیشنهادها و انتقادهای اصحاب رسانه را با گوش جان می‌پذیریم و خبرنگاران در مسیر بهبود شرایط جامعه و کشور تلاش می‌کنند.

وی با بیان اینکه دولت خود را خدمتگزار مردم می‌داند، افزود: در شهرستان رامسر تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اقدامات مؤثری برای بهبود شرایط و ارتقای کیفیت خدمات انجام شود.

فرماندار رامسر با اشاره به شرایط خاص کشور و پشت سر گذاشتن جنگ ۱۲ روزه و ماه رمضان گفت: تلاش شد در این شرایط هیچ خدمتی متوقف یا مغفول نماند و روند خدمت‌رسانی با کیفیت مناسب ادامه پیدا کند.

قبادیان افزود: در آن ایام نانوایی‌ها تا ساعات پایانی شب فعال بودند و در تأمین کالاهای اساسی نیز مشکلی برای مردم ایجاد نشد، به گونه‌ای که شرایط موجود تأثیر محسوسی بر زندگی روزمره مردم نداشت.

وی حمایت استاندار مازندران و همراهی مردم رامسر را از سرمایه‌های مهم شهرستان دانست و گفت: مردم رامسر در دوران جنگ نیز همچون گذشته پای کار بودند و در حوزه گردشگری نیز هتل‌داران با ارائه تخفیف و برخی واحدهای بوم‌گردی با ارائه خدمات رایگان در خدمت‌رسانی به مسافران و گردشگران مشارکت کردند.

فرماندار رامسر با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم اظهار کرد: مردم همواره از مسئولان جلوتر بوده‌اند و قطعاً در انجام وظایف و مسئولیت‌ها کاستی‌هایی وجود دارد که باید برای رفع آنها تلاش بیشتری داشته باشیم.

قبادیان با اشاره به اقدامات انجام شده از دهه فجر تا هفته دولت گفت: همه دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل طرح‌ها پای کار بودند و استاندار مازندران و شمس‌الدین حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز برای جذب اعتبارات و پیشبرد پروژه‌ها تلاش کردند.

وی افزود: در هفته دولت امسال ۷۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۴۶ میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان در شهرستان رامسر به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار رامسر با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره پروژه‌ها گفت: اعتقادی به کلنگ‌زنی پروژه‌ها بدون برنامه ندارم و مردم باید زمان بهره‌برداری و نتیجه عملی طرح‌ها را ببینند.

اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان برای جاده اشکور

قبادیان با اشاره به پروژه‌های حوزه راه گفت: با پیگیری نماینده مردم در مجلس، ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای جاده اشکور اختصاص یافته است که می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های این منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به نگاه استاندار مازندران به توسعه شهرستان‌ها افزود: استاندار مازندران رامسر را با نگاه یک کلانشهر می‌بیند و پروژه‌های تعریف شده نیز متناسب با ظرفیت و جایگاه این شهرستان است.

فرماندار رامسر موضوع پسماند را یکی از دغدغه‌های مهم استان و شهرستان عنوان کرد و گفت: عدالت آموزشی و قرارگاه خدمت‌رسانی نیز از دیگر موضوعاتی است که با جدیت در استان دنبال می‌شود.

وی از همراهی اعضای شورای تأمین و امام جمعه رامسر قدردانی کرد و افزود: اعضای شورای تأمین همراه و همدل هستند و امام جمعه نیز با نگاهی پدرانه مسائل شهرستان را دنبال می‌کند.

ایجاد یک‌هزار و ۱۴۸ فرصت شغلی در رامسر

قبادیان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال اظهار کرد: تاکنون ۶۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت شده و میزان اشتغال ایجاد شده نیز در سامانه رصد ثبت می‌شود.

وی افزود: سال گذشته یک‌هزار و ۱۴۸ فرصت شغلی در شهرستان رامسر ایجاد شده است.

فرماندار رامسر همچنین توسعه انرژی‌های پاک را مورد تأکید قرار داد و گفت: توسعه انرژی‌های پاک می‌تواند به کاهش بار شبکه و تأمین پایدارتر انرژی کمک کند.

تشکیل پرونده برای ۲۳۸ واحد متخلف

قبادیان درباره نظارت بر بازار نیز گفت: بازدیدهای مستمر از واحدهای صنفی انجام می‌شود و تلاش داریم با کنترل و نظارت مستمر، شرایط مناسبی برای مردم فراهم کنیم.

وی افزود: در مجموع ۹۵۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده و برای ۲۳۸ واحد متخلف پرونده تشکیل شده است. متخلفان نیز در مجموع به پرداخت ۳۰۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند.

فرماندار رامسر درباره وضعیت نانوایی‌ها گفت: بازدیدهای مستمر از واحدهای خبازی انجام می‌شود و برای دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها نیز برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: ۵۵ واحد نانوایی در شهرستان دوگانه‌سوز خواهند شد و برای ۳۶ واحد نیز تسهیلات اختصاص پیدا می‌کند.

قبادیان همچنین از حمایت‌های بنیاد برکت، کمیته امداد و بهزیستی در حوزه اشتغال و معیشت خبر داد و گفت: برای ۳۲ پرونده از سوی بنیاد برکت تسهیلات اختصاص خواهد یافت و کمیته امداد و بهزیستی نیز تسهیلات معیشتی و اشتغال‌زایی پرداخت می‌کنند.