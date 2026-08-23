به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان به نقل از هیات استان، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان ناشنوایان، به میزبانی استان اصفهان و با حضور تکواندوکارانی از استان‌های مختلف کشور برگزار شد و با معرفی نفرات برتر در بخش کیوروگی به پایان رسید.

این رقابت‌ها با هدف شناسایی برترین استعدادهای تکواندو بانوان ناشنوایان و انتخاب نفرات برتر برای حضور در ترکیب تیم ملی برگزار شد و ورزشکاران در اوزان مختلف به رقابت پرداختند.

نفرات برتر بخش کیوروگی به شرح زیر معرفی شدند:

وزن ۴۹- کیلوگرم

مقام اول: محدثه غلامی – استان مرکزی

مقام دوم: نرگس قائدی – استان اصفهان

مقام سوم: آیلین ابوالحسنی – استان اصفهان

مقام سوم مشترک: مبینا ابراهیمیان – استان سمنان

وزن ۵۷- کیلوگرم

مقام اول: پرستو باقری – استان سمنان

مقام دوم: مرضیه خوش‌احوال – استان تهران

وزن ۶۷- کیلوگرم

مقام اول: شبنم یاری – استان کرمانشاه

مقام دوم: حمیده شبان‌پور – استان اصفهان

مقام سوم: محدثه جاوید – استان زنجان

مقام سوم مشترک: یسنا گورکانی – استان بوشهر

وزن ۶۷+ کیلوگرم

مقام اول: نسیبه شهبازی – استان کردستان

مقام دوم: پری‌دخت قاسمی – استان کردستان

مقام سوم: هانیه علیزاده – استان آذربایجان شرقی

در بخش پومسه

مقام اول. هلیا اسم خانی از استان زنجان

مقام دوم، حسنیه زارعی از استان البرز

مقام سوم‌، کیانا شجاع پور از استان سمنان

مقام سوم مشترک، فاطمه زارع از استان فارس



با پایان این رقابت‌ها نفرات برتر اوزان مختلف برای بررسی و حضور در مراحل بعدی انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان ناشنوایان معرفی شدند تا مسیر آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو ادامه یابد.