مروست در مسیر توسعه اقتصادی؛ از انرژی خورشیدی تا تکمیل زنجیره معادن

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، محدثه میرجلیلی؛ شهرستان مروست در جنوب استان یزد با جمعیتی حدود ۱۸ هزار نفر، طی پنج سال اخیر به شهرستان تبدیل شده و اکنون محورهای اصلی توسعه آن بر انرژی خورشیدی، معادن، کشاورزی و زیرساخت‌های اقتصادی متمرکز است.

در همین راستا، خبرنگار مهر، با علیرضا فلاحتی، فرماندار مروست در گفت‌وگوی تفصیلی به تشریح برنامه‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های این شهرستان پرداخت.

مروست در سال‌های اخیر چه تغییراتی داشته و مهم‌ترین اولویت شهرستان چه بوده است؟

فلاحتی: مروست حدود پنج سال است که به شهرستان تبدیل شده و طبیعی است که در این مدت، بخش مهمی از تمرکز ما بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای یک شهرستان مستقل بوده است. در این مدت، موضوع استقرار دستگاه‌های اداری، تأمین زیرساخت‌های انرژی، توسعه راه‌ها، خدمات بهداشتی و درمانی و ایجاد امکانات مورد نیاز مردم در دستور کار قرار گرفت.

در حوزه اداری نیز طی حدود یک سال گذشته، ۸ اداره و نمایندگی دستگاه‌های اجرایی در شهرستان مستقر شده‌اند. برای تعدادی از دستگاه‌ها نیز زمین برای احداث ساختمان اختصاص داده‌ایم و حدود ۱۳ دستگاه وسیله نقلیه نیز برای تقویت خدمات ادارات شهرستان پیگیری و تأمین شده است.

برای هفته دولت چه پروژه‌هایی در مروست آماده افتتاح است؟

فلاحتی: در هفته دولت امسال ۴۹ پروژه در شهرستان مروست افتتاح می‌شود که مجموع اعتبار آنها حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. از میان این پروژه‌ها، ۶ پروژه شاخص داریم که در حوزه‌های مختلف انرژی، زیرساخت، راه و خدمات عمومی قرار دارند.

پروژه‌های نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی و ۹۰۰ کیلوواتی، پروژه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی، ساختمان‌های اداری و پروژه رینگ خط مروست ـ اسمالون از جمله طرح‌های شاخص هستند. این پروژه‌ها حاصل همراهی دستگاه‌های استانی، نمایندگان و مجموعه مدیران شهرستان است و تلاش کرده‌ایم پروژه‌هایی را در اولویت قرار دهیم که اثر مستقیم بر زندگی مردم داشته باشند.

یکی از موضوعات مهم مروست، انرژی خورشیدی است. این شهرستان چه ظرفیتی در این حوزه دارد؟

فلاحتی: مروست از مناطق بسیار مستعد استان یزد برای توسعه انرژی خورشیدی است. میزان تابش و ساعات آفتابی منطقه ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد کرده است. در حال حاضر مصرف برق شهرستان حدود ۹ تا ۱۰ مگاوات است، اما ظرفیت پروژه‌های خورشیدی در مراحل مختلف اجرا، صدور مجوز و سرمایه‌گذاری به حدود ۱۲۶ مگاوات رسیده است.

بخشی از این ظرفیت وارد مدار شده و حدود ۷ مگاوات نیز هم‌اکنون در مدار قرار دارد. استقبال سرمایه‌گذاران از این حوزه بسیار خوب بوده و امیدواریم با تکمیل پروژه‌ها، مروست بتواند بخشی از نیاز انرژی خود و حتی مناطق دیگر را تأمین کند.

معدن و عناصر نادرخاکی نیز یکی از ظرفیت‌های اصلی مروست است. برنامه شهرستان برای استفاده از این ظرفیت چیست؟

فلاحتی: بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی مروست در حوزه معدن قرار دارد و هنوز همه این ظرفیت‌ها شناسایی و فعال نشده است. یکی از پروژه‌های مهم، معدن خاک‌های نادر است که از نظر وجود عناصر کمیاب، ظرفیت بسیار ارزشمندی دارد.

برای راه‌اندازی واحد فرآوری این معدن، در حال پیگیری زیرساخت‌های آب و برق هستیم و پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل پروژه، حدود هزار فرصت شغلی ایجاد شود. نکته مهم این است که قرار نیست صرفاً ماده معدنی استخراج و از شهرستان خارج شود؛ هدف ما ایجاد کارخانه فرآوری و استخراج عناصر در همان منطقه است تا ارزش افزوده و اشتغال آن نصیب مروست شود.

وضعیت کشاورزی شهرستان مروست چگونه است؟

فلاحتی: کشاورزی همچنان شغل اصلی مردم مروست است. پسته و انگور دو محصول شاخص شهرستان هستند و از نظر کیفیت و کمیت ظرفیت بسیار خوبی داریم.

حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت پسته است و ارقام مختلفی از جمله اکبری، احمدآقایی و کله‌قوچی تولید می‌شود. پسته مروست از نظر کیفیت جایگاه بسیار خوبی دارد.

در حوزه انگور نیز حدود یک‌هزار هکتار سطح زیرکشت داریم. انگور عسکری، کشمشی، ریش‌بابا و انگور سیاه از ارقام منطقه هستند. بخشی از محصول به‌صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود و بخش قابل توجهی نیز به کشمش تبدیل و به بازارهای داخلی و کشورهای همجوار صادر می‌شود.

آیا ارزش افزوده محصولات کشاورزی به اندازه ظرفیت تولید در شهرستان دنبال می‌شود؟

فلاحتی: یکی از مشکلات ما همین موضوع است. در حوزه پسته، تعداد زیادی پایانه فرآوری در شهرستان فعال هستند، اما در بخش بسته‌بندی هنوز جای کار داریم. متأسفانه بخش زیادی از محصول به‌صورت عمده و در بسته‌های بزرگ به فروش می‌رسد و در این شرایط، سود اصلی بیشتر نصیب واسطه‌ها می‌شود. اگر بتوانیم فرآوری، بسته‌بندی و برندینگ محصولات را در خود مروست توسعه دهیم، ارزش افزوده بسیار بیشتری برای کشاورزان و اقتصاد شهرستان ایجاد خواهد شد.

خشکسالی چه تأثیری بر کشاورزی و دامداری مروست گذاشته است؟

فلاحتی: خشکسالی قطعاً بر اقتصاد منطقه اثر گذاشته است. دامداری نسبت به گذشته کمرنگ‌تر شده، اما همچنان در شهرستان وجود دارد. در حوزه کشاورزی نیز حدود ۲۸۰ حلقه چاه کشاورزی داریم و مدیریت منابع آب اهمیت بسیار زیادی دارد. برای چاه‌های کشاورزی، کنتور هوشمند نصب شده و حدود چهار ماه از سال نیز خاموشی برنامه‌ریزی‌شده داریم تا بتوانیم برداشت از منابع زیرزمینی را مدیریت کنیم. با وجود این اقدامات، هنوز با افت سطح آبخوان مواجه هستیم و ادامه این روند می‌تواند نگران‌کننده باشد. بنابراین مدیریت مصرف آب و همراهی کشاورزان برای ما یک ضرورت است.

وضعیت آب شرب مروست چگونه است؟

فلاحتی: یکی از مشکلات اصلی ما در بخش ایثار، تأمین آب شرب بود. برای حل این مسئله، حفر یک حلقه چاه انجام شده و اکنون مراحل تجهیز و تأمین زیرساخت‌های آن در حال انجام است. برای برق‌رسانی و تجهیزات این طرح نیز اعتبار قابل توجهی نیاز داریم. ظرفیت برداشت این چاه می‌تواند نیاز منطقه را تأمین کند و امیدواریم با تأمین اعتبار، بتوانیم برای تابستان سال آینده مشکل آب شرب بخش ایثار را برطرف کنیم.

وضعیت راه‌های ارتباطی مروست چگونه است؟

فلاحتی: در حوزه راه، روکش محور مروست ـ یزد در حال تکمیل است و برنامه‌ریزی شده بخش باقی‌مانده نیز تا پایان شهریور به اتمام برسد. البته یکی از مشکلات ما، تردد خودروهای سنگین معادن و فشار آنها بر شبکه راه‌های روستایی است. برای این موضوع نیز اعتبارات قابل توجهی با پیگیری اداره‌کل راهداری و همراهی نماینده استان اختصاص یافته و امیدواریم پروژه‌های مربوط به راه‌های روستایی نیز به نتیجه برسد.

یکی از چالش‌های مهم شهرستان، زیرساخت انرژی برای سرمایه‌گذاری است. در این زمینه چه مشکلی دارید؟

فلاحتی: در حوزه برق، توسعه انرژی خورشیدی بخشی از مشکل را حل می‌کند، اما در حوزه گاز همچنان چالش داریم. برخی صنایع و معادنی که قصد سرمایه‌گذاری و آغاز فعالیت در مروست را دارند، به گاز نیاز دارند و خط انتقال گاز فاصله قابل توجهی با منطقه دارد. برخی سرمایه‌گذاران حتی آمادگی دارند بخشی از هزینه انتقال گاز را خودشان تقبل کنند، اما این موضوع نیازمند هماهنگی‌های ملی و استانی است. اگر این زیرساخت تأمین شود، می‌تواند سرعت سرمایه‌گذاری در مروست را چند برابر کند.

با وجود این مشکلات، چشم‌انداز شما برای آینده مروست چیست؟

فلاحتی: من آینده مروست را بسیار روشن می‌بینم. شهرستان ظرفیت‌های بسیار متنوعی دارد؛ از کشاورزی و پسته و انگور گرفته تا معدن، انرژی خورشیدی و صنایع فرآوری. اگر زنجیره ارزش معادن تکمیل شود، انرژی خورشیدی توسعه پیدا کند، مشکلات گاز و آب برطرف شود و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی نیز شکل بگیرد، مروست می‌تواند به یکی از مناطق مهم اقتصادی جنوب استان یزد تبدیل شود.

سرمایه اصلی ما مردم هستند و مردم مروست در شرایط مختلف همراه مسئولان بوده‌اند. ما هم وظیفه داریم با استفاده از ظرفیت‌های شهرستان، زمینه اشتغال، سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت زندگی مردم را فراهم کنیم.