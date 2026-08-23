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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

دستگیری ۳ سوداگر مرگ و کشف ۲۲۰ گرم مواد مخدر در پاکدشت

دستگیری ۳ سوداگر مرگ و کشف ۲۲۰ گرم مواد مخدر در پاکدشت

پاکدشت- فرمانده انتظامی پاکدشت از شناسایی و دستگیری سه فروشنده مواد مخدر صنعتی خبر داد و گفت: ۲۲۰ گرم شیشه و هروئین از متهمان کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی‌خانی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری سه فروشنده مواد مخدر صنعتی در پاکدشت خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح مبارزه با فروشندگان مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، سه نفر از اتباع ساکن شهریار را که در حوزه استحفاظی پاکدشت اقدام به فروش مواد مخدر صنعتی می‌کردند، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و انجام چند مرحله عملیات شناسایی و اطلاعاتی، در عملیاتی غافلگیرانه هر سه متهم را حین ارتکاب جرم دستگیر کردند.

ولی‌خانی ادامه داد: در بازرسی از محل، ۲۲۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و هروئین کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت خاطرنشان کرد: هر سه متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

کد مطلب 6925035

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