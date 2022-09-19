۴ ویلای غیرمجاز در اراضی شالیزاری لشت نشا تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به تخریب چهار واحد ویلا در اراضی کشاورزی اظهار کرد: این ویلاها توسط فردی با تغییر کاربری در اراضی کشاورزی به افراد غیر بومی فروخته شده بود.

وی در ادامه به بررسی‌های انجام شده در این زمینه اشاره کرد و افزود: حکم قلع و قمع و تخریب بنا و مستحدثات بعد از بررسی‌های صورت گرفته صادر شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم دادگستری گیلان اضافه کرد: با تأیید دیوان عدالت اداری حکم امروز با حضور عوامل قضائی و انتظامی در بخش لشت نشا شهرستان رشت اجرایی شد.

آقایی تأکید کرد: دستگاه قضائی با تغییر و تخریب اراضی کشاورزی با قاطعیت برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: این ویلاها در روستای فخرآباد از توابع لشت نشا شهرستان رشت با مساحت ٨۵٠ مترمربع و به ارزش ١٢ میلیارد تومان ساخته شده بود که با حکم قضائی تخریب شد.