به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد مزینی صبح پنجشنبه در چهارمین گزارش از طرح رسانهای «روایت خدمت مدیران وفاق ملی در رشت» در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اقدامات زیرساختی در بخش لشتنشا اظهار کرد: این بخش با ۳۲ هزار نفر جمعیت، سه دهستان و ۴۷ روستا به وسعت ۱۶۲ کیلومتر مربع، از مناطق کلیدی در حوزه کشاورزی و خدمات روستایی شهرستان است.
وی با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی رمضان و تلاش برای ایجاد اختلال در زندگی مردم افزود: مجموعه مدیریتی بخش همراه با مردم و دستگاههای اجرایی، شبانهروز پای کار خدمترسانی ایستاد تا هیچ وقفهای در امور مردم ایجاد نشود.
لشتنشا؛ بخش سبز برق استان
بخشدار لشتنشا مهمترین خبر حوزه زیرساختی را نزدیک شدن این بخش به عنوان نخستین «بخش سبز برق» استان گیلان عنوان کرد و گفت: تاکنون بیش از ۸۵ درصد شبکه برق شهری و روستایی بخش به کابل خودنگهدار تبدیل شده و با اجرای ۲۸ کیلومتر باقیمانده طی ماههای آینده، کل شبکه برق بخش ایمنسازی میشود.
مزینی از اجرای ۱۳۸ کیلومتر پروژه تبدیل شبکه فرسوده برق به کابل خودنگهدار در یک سال اخیر خبر داد و افزود: ۱۱ دستگاه ترانس جدید برای رفع ضعف برق مشترکان نصب و هشت دستگاه ترانس نیز ارتقا یافته است. همچنین هشت پروژه جدید احداث خط ۲۰ کیلوولت در دست اجراست که در سال ۱۴۰۵ تکمیل میشود.
لایروبی ۷۳ هکتار آببندان و ۱۳۸ کیلومتر انهار کشاورزی
بخشدار لشتنشا با اشاره به ظرفیت کشاورزی این بخش تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد وسعت بخش را اراضی زراعی و باغی تشکیل میدهد به همین دلیل توجه به حوزه آب کشاورزی از اولویتهای اصلی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: نیمی از یکهزار و ۸۰۰ هکتار آببندان شهرستان رشت در محدوده لشتنشا قرار دارد که طی ماههای اخیر ۷۳ هکتار از آنها لایروبی و ساماندهی شد. همچنین ۱۳۸ کیلومتر از انهار کشاورزی لایروبی و ۳۵ ایستگاه پمپاژ و ۱۲ حلقه چاه آب کشاورزی تعمیر و آمادهسازی شده است.
مزینی با اشاره به ثبت اطلاعات ۱۵ هزار کشاورز در سامانه جامع پهنهبندی، برگزاری بیش از ۲۵۰۰ نفر ساعت دوره آموزشی و توزیع نهادهها، از اجرای ۲۹ کیلومتر آسفالت راههای روستایی با همکاری بنیاد مسکن و راهداری نیز خبر داد.
فیبر نوری در روستای فخرآباد و شهر لشتنشا
وی در حوزه ارتباطات نیز اظهار کرد: پروژه فیبر نوری روستای فخرآباد به عنوان نخستین روستای متصل به شبکه فیبر نوری در شهرستان رشت و دومین روستا در سطح استان اجرایی شد و همچنین پروژه فیبر نوری منازل و کسبوکارهای شهر لشتنشا در حال اجراست.
بخشدار لشتنشا در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه آب و فاضلاب شامل شستشوی ۴۵۰ کیلومتر شبکه آب شهری و ۲۸۵ کیلومتر شبکه آب روستایی اشاره کرد و گفت: بازدید مستمر از نانواییها، تأمین ۲۴۰۰ کیسه آرد ترمیمی و نظارت بر کیفیت نان در ایام جنگ رمضان در دستور کار قرار داشت.
مزینی با اشاره به رشد ۲۱ درصدی ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی (۳۶۱ نفر) در پایان از همراهی مردم، امام جمعه، نیروهای بسیج، سپاه، انتظامی، شهرداری، دهیاران و شوراهای اسلامی قدردانی کرد.
