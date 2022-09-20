حمایت دومای روسیه از تصمیم ساکنان دونباس برای پیوستن به روسیه

به گزارش اسپوتنیک، «ویاچسلاو ولودین» رئیس دومای دولتی روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد که در صورتیکه ساکنان دونباس و مناطق آزاد شده در اوکراین تصمیم بگیرند بخشی از روسیه شوند، مسکو از آنها حمایت خواهد کرد.

رئیس دومای دولتی روسیه در این باره اضافه کرد: آنها باید این موضوع را امروز درک کنند که ما از آنها (ساکنان دونباس) انتظار داریم آزادانه اراده خود را ابراز کنند.

معاون اول رئیس مجلس علیا روسیه هم پیشتر از برگزاری همه پرسی در دو جمهوری لوهانسک و دونتسک استقبال کرد.

«آندری تورچاک» اعلام کرد که همه پرسی در مورد الحاق دونباس به روسیه قطعاً برگزار خواهد شد و موجب می‌شود به طور قانونی این منطقه و دیگر مناطق آزاد شده به عنوان بخشی از روسیه تثبیت شوند.

این مقام ارشد روس با تاکید بر ضرورت برگزاری همه پرسی در منطقه دونباس افزود که این ضرورتی است که مدتها به تعویق افتاده است.

«دنیس میروشنیچنکو» رئیس شورای منطقه لوهانسک نیز پیشتر اعلام کرد که همه پرسی پیوستن این منطقه به روسیه در تاریخ ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر برگزار خواهد شد.

رئیس شورای منطقه لوهانسک در تلگرام خود در این باره نوشت: همه پرسی در مورد پیوستن جمهوری (خودخوانده) لوهانسک به فدراسیون روسیه از از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر برگزار می‌شود.

رسانه‌ها به نقل از پوشیلین رئیس دونتسک هم پیشتر کفته بودند که رأی گیری در خصوص همه پرسی برای پیوستن به فدراسیون روسیه در این منطقه هم زمان با لوهانسک خواهد بود.

«ولادیمیر سالدو» رئیس منطقه خرسون هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که همه پرسی در این منطقه از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر (اول تا پنجم مهر ماه سال جاری) برگزار می‌شود.

رئیس منطقه خرسون در این بیانیه تاکید کرد که فرمان این همه پرسی را به دلیل پیوستن به فدارسیون روسیه امضا کرده است.