آغاز پروژه تغذیه باغات در جهرم

محمدحسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با امضا تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان جهاد کشاورزی استان و اتحادیه تعاونی‌های باغداران پروژه تغذیه باغات در سطح ۴۵۰ هکتار از باغات شهرستان جهرم اجرا می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح افزایش کمی و کیفی محصولات باغی از جمله: مرکبات، خرما، انگور، انجیر و گل محمدی خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم خاطرنشان کرد: نتایج قابل پیش بینی از اجرای این طرح افزایش بهره وری از منابع آب و خاک، افزایش حداقل ۵۰ درصد تولید، بهبود کیفیت محصولات، جلوگیری از مصرف بی رویه کود و سم و افزایش چشمگیر درآمد باغداران خواهد بود.

وی اظهار کرد: باغداران علاقه مند جهت اجرای این طرح می‌توانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی ضمن ثبت نام، همکاری خود را با کارشناسان شهرستان آغاز کنند.