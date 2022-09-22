بدرقه تابستان با دمای بیش از ۴۰ درجه در گلستان

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق الگوهای هواشناسی تا روز جمعه جو آرامی را در استان خواهیم داشت و طی این مدت آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به استقرار هوای گرم در استان، افزود: جمعه، گرم‌ترین روز هفته خواهد بود و پیش بینی می‌شود بیشینه دما در این روز مخصوصاً در مناطق شرقی به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد برسد.

وی بیان کرد: اما روز شنبه با تغییر جهت جریانات جوی، افزایش ابر و وزش باد شدید و کاهش تدریجی دما را شاهد خواهیم بود.

داداشی گفت: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه با نفوذ و فعالیت سامانه بارشی در استان، بارش‌ها به صورت رگبار و رعد و برق پراکنده خواهد بود و کاهش محسوس دما اتفاق خواهد افتاد.