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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۷:۱۱

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد؛

بدرقه تابستان با دمای بیش از ۴۰ درجه در گلستان

بدرقه تابستان با دمای بیش از ۴۰ درجه در گلستان

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از روند افزایشی دمای هوا تا روز جمعه در استان خبرداد و گفت: دمای هوا در روز جمعه به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق الگوهای هواشناسی تا روز جمعه جو آرامی را در استان خواهیم داشت و طی این مدت آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به استقرار هوای گرم در استان، افزود: جمعه، گرم‌ترین روز هفته خواهد بود و پیش بینی می‌شود بیشینه دما در این روز مخصوصاً در مناطق شرقی به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد برسد.

وی بیان کرد: اما روز شنبه با تغییر جهت جریانات جوی، افزایش ابر و وزش باد شدید و کاهش تدریجی دما را شاهد خواهیم بود.

داداشی گفت: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه با نفوذ و فعالیت سامانه بارشی در استان، بارش‌ها به صورت رگبار و رعد و برق پراکنده خواهد بود و کاهش محسوس دما اتفاق خواهد افتاد.

کد مطلب 5594649

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