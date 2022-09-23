خورشید در نقطه اعتدال پاییزی/ ماه و ستاره قلب الاسد همنشین شدند

محمد رنجبران منجم آماتور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتدال پاییزی گفت: زمانیکه خورشید در اعتدال پاییزی قرار میگیرد طول شب و روز در کل کره زمین برابر میشود؛ در این زمان از دید ناظران زمینی خورشید بر روی استوای سماوی قرار دارد.
وی با بیان اینکه وقتی خورشید در نقطه اعتدال پاییزی قرار دارد طلوع آن از غرب و غروب آن از غرب انجام میگیرد، گفت: از دید ناظران زمینی خورشید در آسمان هر روز طلوع و غروب دارد؛ اما خورشید بهطور ظاهری دارای حرکت دیگری در آسمان است که در بین ستارهها دیده میشود و همه افراد متوجه آن نخواهند شد.
کارشناس نجوم با اشاره به حرکت خورشید در آسمان گفت: حرکت خورشید در میان ستارگان حاصل حرکت زمین به دور خورشید است که این مسیر از غرب به شرق بوده و آن را دایره البروج مینامند.
وی با بیان اینکه استوای زمین با صفحه حرکت زمین به دور خورشید ۲۳.۵ درجه اختلاف دارد گفت: این اختلاف باعث به وجود آمدن فصلها و تغییر طول سایه هنگام ظهر طی یک سال میشود.
رنجبران ادامه داد: شروع این حرکت (خورشید) در روز اول فروردین هر سال در نظر گرفته میشود. در این روز خورشید دقیقاً در نقطهای از آسمان قرار میگیرد که دایره البروج و نقطه صفر میل مداری آسمان و بعد صفر ساعت آسمان به همدیگر میرسند.
کارشناس نجوم با بیان اینکه روز اول، حرکت خورشید رو به بالا است که فصل بهار در شروع این حرکت پدید میآید، گفت: در ادامه خورشید به بیشترین میل مداری که همان ۲۳.۵ درجه است میرسد تا به انقلاب تابستانی برسد و خورشید بعد ۶ ساعت و میل ۲۳.۵+ قرار میگیرد که همان روز اول تیرماه (گاهی هم ۳۱ خرداد ماه) و طولانیترین روز سال آغاز میشود.
وی اضافه کرد: سپس گردش زمین به دور خورشید ادامه مییابد و خورشید از دید ما ناظران زمینی شروع به پایین آمدن در میل مداری آسمان میکند، تا به روز ۱ مهرماه برسیم؛ در این روز خورشید دوباره به مدار صفر درجه میل آسمان میرسد ولی بُعد آن برابر با ۱۲ ساعت است.
وی افزود: با اعتدال پاییزی نیمی از مسیر خورشید در آسمان طی شده است.
همنشینی ماه و ستاره قلب الاسد
وی با اشاره به رویدادی که اول مهرماه همزمان با اعتدال پاییزی رخ داه است گفت: اول مهرماه در ساعت ۵:۳۲ دقیقه، هلال زیبای ماه در کمترین فاصله (۵ درجه) از ستاره قلب الاسد قرار گرفت.
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