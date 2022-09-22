کاهش میانگین زمان رسیدگی به شکایات دفاتر پیشخوان خدمات دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی با اعلام این خبر افزود: با وجود افزایش ۸۲ درصدی شکایات ثبت شده در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) در پنج ماهه نخست سال جاری، میانگین رسیدگی به شکایات فوق در این بازه زمانی از ۱۵ روز در سال گذشته به ۱۰ روز در سال جاری کاهش یافته است.

وی گفت: به‌ منظور تسریع در پاسخگویی به شکایات و کاهش میانگین زمان رسیدگی به شکایات حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، از ابتدای مهر سال جاری پس از ثبت شکایات مشترکان در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) در حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، اطلاع‌رسانی لازم از طریق پیامک به مسئول و صاحب پروانه آن دفتر انجام می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری عنوان کرد: در پنج ماه ابتدایی سال گذشته ۶۳۷ شکایت از دفاتر پیشخوان خدمات دولت ثبت شده است، در حالی که در همین بازه زمانی در سال جاری هزار و ۱۵۷ شکایت ثبت شده است که این شکایات به تخلف ۸۰۵ دفتر پیشخوان خدمات دولت مربوط می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین شکایات ثبت شده در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱، مربوط به دریافت هزینه بیش از تعرفه است، بیان کرد: مشترکان می‌توانند با مراجعه به پرتال سازمان، از فهرست و تعرفه خدمات دستگاه‌های اجرایی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطلع شوند و در صورت وجود مغایرت با تعرفه دریافتی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، شکایت خود را در سامانه https://195.cra.ir ثبت کنند.

برای اطلاع از فهرست و تعرفه دستگاه‌های اجرایی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت اینجا کلیک کنید.