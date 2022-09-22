۵ هزار بازرسی برای مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، علیرضا رستمی اظهار کرد: ۵ هزار و ۵۴۵ مورد بازرسی برای مقابله باعرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق طی مردادماه امسال انجام شد. در نتیجه این بازرسی‌ها در مدت زمان مورد اشاره ۶۳۶ پرونده به ارزش بیش از ۴۸۳.۰۳۶ میلیون ریال تشکیل شده است که پس از تحقیقات تکمیلی جهت تعیین تکلیف در اختیار تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفته است.

به گفته وی، بیشترین ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده به ترتیب فلزات معمولی، مبلمان و لوازم‌خانگی، ملزومات ورزشی، وسایل نقلیه و لوازم یدکی بوده است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت با تأکید بر برخورد قاطعانه با قاچاق کالا در سطح عرضه و سرمایه‌های ملی و با اشاره به اینکه پدیده قاچاق کالا باعث وارد شدن ضربه به اقتصاد کشور می‌شود؛ از شهروندان تقاضا کرد اخبار و اطلاعات خود در این ارتباط را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۲۴ در اختیار بازرسان مستقر در ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار دهند.