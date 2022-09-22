  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۸:۵۰

طی مردادماه انجام شد؛

۵ هزار بازرسی برای مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه

۵ هزار بازرسی برای مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه

مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت گفت: ۵ هزار و ۵۴۵ مورد بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق طی مردادماه امسال انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، علیرضا رستمی اظهار کرد: ۵ هزار و ۵۴۵ مورد بازرسی برای مقابله باعرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق طی مردادماه امسال انجام شد. در نتیجه این بازرسی‌ها در مدت زمان مورد اشاره ۶۳۶ پرونده به ارزش بیش از ۴۸۳.۰۳۶ میلیون ریال تشکیل شده است که پس از تحقیقات تکمیلی جهت تعیین تکلیف در اختیار تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفته است.

به گفته وی، بیشترین ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده به ترتیب فلزات معمولی، مبلمان و لوازم‌خانگی، ملزومات ورزشی، وسایل نقلیه و لوازم یدکی بوده است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت با تأکید بر برخورد قاطعانه با قاچاق کالا در سطح عرضه و سرمایه‌های ملی و با اشاره به اینکه پدیده قاچاق کالا باعث وارد شدن ضربه به اقتصاد کشور می‌شود؛ از شهروندان تقاضا کرد اخبار و اطلاعات خود در این ارتباط را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۲۴ در اختیار بازرسان مستقر در ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار دهند.

کد مطلب 5595071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها