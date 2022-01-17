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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۲:۴۹

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت اعلام کرد؛

۵ کالای قاچاق پذیر/ مواد خوراکی در صدر فهرست کالاهای قاچاق است

۵ کالای قاچاق پذیر/ مواد خوراکی در صدر فهرست کالاهای قاچاق است

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت گفت: بیشترین کالای قاچاق کشف شده در ۹ ماهه امسال شامل مواد خوراکی، غلات، لوازم یدکی خودرو، دخانیات و رایانه بوده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، علیرضا رستمی اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذر ماه، ۳۸۷ هزار و ۴۱۴ مورد بازرسی در قالب گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق در سطح کشور انجام شده است.

به گفته وی، در نتیجه این بازرسی‌ها طی مدت یاد شده، ۶ هزار و ۵۴۱ پرونده قاچاق به ارزش ۲۰ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال تشکیل شده است.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت با اشاره به اینکه تمام پرونده‌های متخلفین پس از تحقیقات تکمیلی، جهت تعیین تکلیف در اختیار تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفته است، تصریح کرد: بیشترین کالای قاچاق کشف شده در ۹ ماهه امسال شامل مواد خوراکی، غلات، لوازم یدکی خودرو، دخانیات و رایانه بوده است.

رستمی ضمن تأکید بر لزوم افزایش همکاری با دستگاه‌های نظارتی با توجه به شرایط موجود اقتصادی، افزود: باید گشت‌های مشترک با هدف برخورد با تخلفات حوزه احتکار افزایش یابد و تمرکز این گشت‌ها نیز بر موضوع احتکار و اختفا به قصد گرانفروشی باشد.

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت در ادامه با بیان اینکه تلاش جدی صورت می‌گیرد تا به شکایات ثبت شده در زمان قانونی آن رسیدگی شود، اعلام کرد: در ۹ ماهه اول امسال ۱۵۳ هزار و ۲۵۸ فقره گزارش و شکایت مردمی اعم از حقیقی یا حقوقی از تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی براساس نوع تماس به صورت حضوری، تلفنی، کتبی و بهخصوص پورتال به سامانه ۱۲۴ ستادهای خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دریافت و بررسی شده است.

رستمی یادآور شد: بازرسان مستقر در سازمان‌های صمت استان‌ها برای کنترل و نظارت بر کالا و خدمات، آمادگی لازم در زمینه پاسخگویی سریع‌تر و رسیدگی ویژه به گزارشهای مردمی دریافتی از طریق سامانه‌های الکترونیکی را دارند و شهروندان قادر خواهند بود با دریافت کد پیگیری از نتیجه شکایت خود در حداقل زمان مطلع شوند.

کد مطلب 5401922

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