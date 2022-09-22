به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی در آئین گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، گفت: گرامیداشت هفته دفاع مقدس در اصل نمادی از گرامیداشت عزت و شرف، مقاومت، جهاد و شهادت، ایثار و خودباوری و معنا کردن «توانستن» است.

وی افزود: دشمنان همواره به دنبال آسیب رساندن و تضعیف جمهوری اسلامی ایران هستند به‌طوری که برنامه‌ریزی فراوانی برای تحت‌الشعاع قرار دادن سفر رئیس جمهور به نیویورک انجام داده‌اند.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: پیوستن ایران به گروه شانگهای، دستاورد بسیار مهمی بود که پس از سال‌ها تلاش نتیجه داد و ایران به عضویت گروه شانگهای پذیرفته شد.

اسلامی تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان در کشورهای عضو گروه شانگهای قرار دارد؛ همچنین نزدیک ۶۰ درصد از ذخایر انرژی جهان در این منطقه قرار گرفته و بیش از همه دنیا فرصت‌های توسعه، سرمایه‌گذاری و پیشرفت در این محدوده واقع شده است.

وی تاکید کرد: در اصل محدوده‌ای است که اگر حتی قدرت‌های دنیا هم با ما کار نکنند، همکاری با کشورهای عضو برای پیشرفت و توسعه کفایت می‌کند زیرا فرصت‌های بیکران و متعددی در پیش روی اعضای شانگهای قرار دارد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: کسانی که به دنبال منزوی کردن ایران هستند، نمی‌توانند این دستاورد را تحمل کنند.

اسلامی گفت: همچنین همزمان با برگزاری مراسم اربعین توطئه‌ای در عراق راه انداختند تا اوضاع این کشور را متشنج کنند و اجازه ندهند مراسم اربعین به خوبی برگزار شود که به حمدالله توطئه دشمنان شکست خورد و مراسم عظیم پیاده‌روی اربعین نیز باشکوه برگزار شد.

وی تاکید کرد: براساس گزارش‌های مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ‌گونه انحرافی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین با غوغاسالاری نمی‌توانند اهداف خود را پیش ببرند.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اکنون بر اساس شرایطی که برای توافق طی شده و آخرین وضعیت مذاکرات، طرف مقابل متوجه شده است که شرایط جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای نیست که بتوانند با عملیات روانی و اقدامات سیاسی به ما فشار بیاورند و با استفاده از اهرم فشار و تحریم بتوانند از ما امتیاز بگیرند و با امتیازگیری، ایران را تضعیف کرده و اهداف خود را تسهیل کنند تا زودتر به نتایج مورد نظر خود برسند.

اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: بزرگداشت هفته دفاع مقدس در اصل نمادی از گرامیداشت عزت و شرف، مقاومت، جهاد و شهادت، ایثار و خودباوری است.

وی بیان کرد: همان‌گونه که می‌دانید مهمترین رمز و رازی که در دفاع مقدس وجود داشت این بود که رزمندگان ما، تمام محاسبات رزمی و نظامی که برای شکست ایران طراحی کرده بودند را شکست دادند و همه نقشه‌های دشمن نقش برآب شد؛ آن هم به‌دلیل یکپارچگی ملت و توکل به خداوند متعال و امید به نصرت الهی بوده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: رزمندگان ما با دست خالی وارد میدان جنگ شدند و با شکست دشمن و غنیمت گرفتن تجهیزات، توانستند لشکرها تشکیل بدهند؛ این ظرفیت‌سازی با قدرت و عنایت الهی و همچنین شجاعت و قدرت فرماندهی و رهبری حضرت امام (ره) و بعد از ایشان مقام معظم رهبری رخ داد و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت تا به‌حمدالله اکنون شاهد بنیان‌های مستحکمی در کشور باشیم.

اسلامی خاطرنشان کرد: شاهد بهبود و روند رو به رشد وضعیت اقتصادی کشور هستیم؛ در حالی که میانگین رشد اقتصادی دنیا در دوره کرونا حدود ۲ درصد بوده و کشور ما نیز با توجه به تحریم‌ها و شرایط کرونا شاهد رشد اقتصادی بوده است.

وی تاکید کرد: نباید ناامید بود بلکه باید کار و تلاش را سرلوحه قرار داد و باید ایثارگرانه گام‌های محکم را برای پیشرفت کشور برداشت تا انشاالله زیرساخت‌های مورد نیاز برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و حوزه فناوری و صنعتی بیشتر شود و آسیب‌پذیری ما از بین رود و از آن طریق بتوان با وضعیت متفاوت‌تری کیفیت زندگی و معیشت مردم را ارتقا داد و در اقتصاد ملی اثرگذار بود.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در هفته دفاع مقدس با همه شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا میثاق می‌بندیم که کوتاهی و غفلت نکنیم، همچنین در انجام امور مصمم باشیم و در جایی که قرار داریم بیش از آنچه انتظار است به خدمات‌رسانی بپردازیم.

اسلامی تاکید کرد: در خدمات‌رسانی و مسوولیت‌پذیری نباید بهانه‌جویی کرد و باید متعهدانه‌تر و با علاقه بیشتر کار و تلاش کنیم تا شاهد پیشرفت سریع‌تر سازمان و در نهایت امور کشور و عزتمندی بیشتر ملت ایران باشیم.