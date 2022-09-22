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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۲۸

امام جمعه بندرریگ:

ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس بین دانش آموزان تبیین شود

ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس بین دانش آموزان تبیین شود

گناوه - امام جمعه بندر ریگ گفت: تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس، فرصت ارزشمند و مغتنمی برای تبیین دلاوری های ایثارگران هشت سال دفاع مقدس در بین دانش آموزان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش صبح پنج شنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه با تسلیت ایام سوگواری اربعین حسینی و دهه آخر صفر اظهار داشت: قیام امام حسین (ع)، قیامی مقدس و بر مبنای دفاع از ارزش‌ها و مبارزه با ضد ارزش‌ها و در یک کلام بر مبنای غیرت دینی بوده است.

امام جمعه بندر ریگ بیان کرد: امام حسین (ع) در ابتدا در مقام تبیین و سخنرانی‌ها بودند و پس از تشریح، تبیین و معرفی مسیر برای همه، آنگاه در یک دفاع مقدس غیرت دینی خود که همان غیرت الله است را به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی برگرفته از همان مکتب سرخ عاشورای امام حسین (ع) و بر مبنای دفاع از ارزش‌ها، آرمان‌ها، حرکت در مسیر حکومت اهل بیت (ع) و مبارزه با ضد ارزش‌ها تشکیل شده و این مسیر با قوت و قدرت همچنان با تبعیت از ولایت فقیه تا ظهور امام زمان (عج) پیش خواهد رفت.

وی تصریح کرد: در هشت سال دوران دفاع مقدس رزمندگان و ایثارگران با سربند یا حسین (ع) و یا زهرا (س) و رمز عملیات آنها نام ائمه اطهار بود و نشان می‌دهد که تمام هم و غم نظام اسلامی و دفاع مقدس در جنگی که بر ما تحمیل شد در راستای دفاع ما از ارزش‌ها و مبارزه با ضد ارزش‌ها بود.

دفاع از ارزش‌ها در فضای رسانه‌ای

وی با بیان اینکه امروز وظیفه سنگینی در قبال نظام اسلامی بر عهده داریم اضافه کرد: در وهله اول باید شکرگزار خداوند و افرادی که برای نظام اسلامی جان دادند و تا امروز نیز این فداکاری‌ها ادامه دارد، باشیم و این دفاع همچنان باید با قدرت و اقتدار پیش رود و این وعده الهی است.

حجت الاسلام هاشمی منش با اشاره به فرمایشاتی از رهبری در دیدار با فرماندهان دفاع مقدس گفت: جهاد تبیین رسانه‌ای و دفاع از ارزش‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی و معرفی دستاوردها و ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسل جوان دو نکته مهم بود که رهبری به آن اشاره فرمودند که باید توصیه‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را سرلوحه کاری خود قرار دهیم.

امام جمعه بندر ریگ تصریح کرد: همه پیشکسوتانی که در دوران دفاع مقدس حضور داشتند امروز باید در جنگ شناختی و ادراکی دشمن در خط مقدم مسیر را بر دشمن سخت و تنگ کنند و این وظیفه امروز برای همه ما است.

امام جمعه بندر ریگ گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس افزود: تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس، فرصت ارزشمند و مغتنمی است تا نسل جوان و نوجوان کشور با دلاور مردی‌ها و شجاعت‌های ایثارگران ۸ سال دوران دفاع مقدس در سنگر علم همراه با دفاع مقدس آشنا شوند و این ایثارگری‌ها بین دانش آموزان تبیین شود.

کد مطلب 5595336

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