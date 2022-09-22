به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش صبح پنج شنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه با تسلیت ایام سوگواری اربعین حسینی و دهه آخر صفر اظهار داشت: قیام امام حسین (ع)، قیامی مقدس و بر مبنای دفاع از ارزش‌ها و مبارزه با ضد ارزش‌ها و در یک کلام بر مبنای غیرت دینی بوده است.

امام جمعه بندر ریگ بیان کرد: امام حسین (ع) در ابتدا در مقام تبیین و سخنرانی‌ها بودند و پس از تشریح، تبیین و معرفی مسیر برای همه، آنگاه در یک دفاع مقدس غیرت دینی خود که همان غیرت الله است را به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی برگرفته از همان مکتب سرخ عاشورای امام حسین (ع) و بر مبنای دفاع از ارزش‌ها، آرمان‌ها، حرکت در مسیر حکومت اهل بیت (ع) و مبارزه با ضد ارزش‌ها تشکیل شده و این مسیر با قوت و قدرت همچنان با تبعیت از ولایت فقیه تا ظهور امام زمان (عج) پیش خواهد رفت.

وی تصریح کرد: در هشت سال دوران دفاع مقدس رزمندگان و ایثارگران با سربند یا حسین (ع) و یا زهرا (س) و رمز عملیات آنها نام ائمه اطهار بود و نشان می‌دهد که تمام هم و غم نظام اسلامی و دفاع مقدس در جنگی که بر ما تحمیل شد در راستای دفاع ما از ارزش‌ها و مبارزه با ضد ارزش‌ها بود.

دفاع از ارزش‌ها در فضای رسانه‌ای

وی با بیان اینکه امروز وظیفه سنگینی در قبال نظام اسلامی بر عهده داریم اضافه کرد: در وهله اول باید شکرگزار خداوند و افرادی که برای نظام اسلامی جان دادند و تا امروز نیز این فداکاری‌ها ادامه دارد، باشیم و این دفاع همچنان باید با قدرت و اقتدار پیش رود و این وعده الهی است.

حجت الاسلام هاشمی منش با اشاره به فرمایشاتی از رهبری در دیدار با فرماندهان دفاع مقدس گفت: جهاد تبیین رسانه‌ای و دفاع از ارزش‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی و معرفی دستاوردها و ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسل جوان دو نکته مهم بود که رهبری به آن اشاره فرمودند که باید توصیه‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را سرلوحه کاری خود قرار دهیم.

امام جمعه بندر ریگ تصریح کرد: همه پیشکسوتانی که در دوران دفاع مقدس حضور داشتند امروز باید در جنگ شناختی و ادراکی دشمن در خط مقدم مسیر را بر دشمن سخت و تنگ کنند و این وظیفه امروز برای همه ما است.

امام جمعه بندر ریگ گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس افزود: تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس، فرصت ارزشمند و مغتنمی است تا نسل جوان و نوجوان کشور با دلاور مردی‌ها و شجاعت‌های ایثارگران ۸ سال دوران دفاع مقدس در سنگر علم همراه با دفاع مقدس آشنا شوند و این ایثارگری‌ها بین دانش آموزان تبیین شود.