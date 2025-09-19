به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید سلمان هاشمی در آستانه هفته دفاع مقدس و آغاز سال جدید تحصیلی در خطبههای نماز جمعه این هفته به تبیین دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس و همچنین بررسی چالشهای نظام آموزشی کشور پرداخت.
امام جمعه رامشیر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: جوانان باایمان و غیور ما در آن دوران، پرچم اهلبیت را برافراشتند و جنگ، جنگی ایمانی بود. عنوانهای گردانهایی مانند عاشورا، ذوالفقار، لشکر المهدی و صاحبالزمان تنها یک نام نظامی نبود، بلکه نشاندهنده عقبه مکتبی و اعتقادی رزمندگان بود.
وی پیروزی ملت ایران در برابر جهانخواران شرق و غرب را معلول سه عامل «اتکا به خداوند»، «رهبری حکیمانه امام راحل» و «الهام از مکتب اهلبیت» دانست و افزود: دشمن ادعا کرده بود در سه روز خوزستان را فتح میکند، اما هشت سال مقاومت کردیم و حتی یک وجب از خاک میهن به او ندادیم. این نتیجه صبر، ایستادگی و تبعیت از ولایت بود.
حجتالاسلام هاشمی، دفاع مقدس را مدرسهای برای تربیت انسانهای مؤمن و مجاهد خواند و تصریح کرد: بسیاری از دانشمندان، نخبگان، جانبازان و ایثارگران امروز، محصول همان دوران هستند و یکی از برجستهترین دستاوردهای آن دوران، شکلگیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که به همراه ارتش، سنگر امنیت و عزت ملت شد.
امام جمعه رامشیر در ادامه به تغییر شکل دشمنیها اشاره کرد و گفت: امروز دشمنی دیگر به صورت جنگ سخت نیست بلکه به شکل جنگ نرم و نفوذ فرهنگی علیه ارزشهای اسلامی ادامه دارد. ارزشهایی مثل حجاب و عفت عمومی هدف گرفته شدهاند و دشمن با حربههای قدیمی، از زن به عنوان ابزاری برای تضعیف ایمان استفاده میکند.
وی در بخش دوم سخنان خود به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت میکوشد فضایی نشاطآور برای دانشآموزان فراهم کند، ابراز نگرانی کرد که فرار مغزها به عنوان یک زخم پنهان، به دلیل نبود برنامه و انگیزه کافی برای ماندن در کشور به وجود آمده است.
حجتالاسلام هاشمی، راهحل این معضل را ایجاد انگیزه، فراهمکردن فرصتهای کار و خدمت در داخل، معرفی الگوهای افتخارآفرین داخلی و تقویت فرهنگ ماندن و ساختن ایران از همان سالهای مدرسه، دانست.
وی تأکید کرد: سرمایهگذاری در آموزش و پرورش کلید پیشرفت است و وضعیت معیشتی معلمان باید بهمراتب بهتر شود.
امام جمعه رامشیر در پایان با گلایه از رها شدن یک مدرسه نیمهکاره در منطقه مسکن مهر کنار بیمارستان حضرت رسول، گفت: نبود نگهبانی باعث سرقت تجهیزات و اتلاف بیتالمال شده است. تکمیل این مدرسه میتوانست فرزندان ساکن این منطقه را از رفتوآمد پرهزینه به شهر بینیاز کند.
وی، کوتاهی در این زمینه را غیرقابل قبول خواند و خواستار شد که مسئولان باید بودجه لازم برای تکمیل هرچه سریعتر این پروژه آموزشی را فوراً تأمین کنند.
