رژه نیروهای مسلح در اردبیل با اقتدار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین که صبح پنجشنبه در میدان ارتش اردبیل برگزار شد، فرمانده تیپ ۴۰ متحرک و هجومی ارتش گفت: نیروهای مسلح امروز با افتخار و اقتدار تمام در عرصه حاضر هستند و با وحدت و همدلی سعی می‌کنند تحت فرامین مقام معظم رهبری از این مرز و بوم و حیثیت کشور دفاع کنند.

امیر داود همتی تصریح کرد: پیام هفته دفاع مقدس پیام عزت برای ملت و شکست هیمنه دشمنان است و همچنان بعد از ۴۳ سال این آرایش اقتدار و عظمت پا برجا است.

وی جانفشانی رزمندگان اسلام در سنگرهای مختلف به ویژه دفاع از مرزهای کشور ایران را یادآور شد و گفت: در هر سنگری از این کشور نیروهای مسلح آماده و مقتدر حاضر هستند و ارتش مردمی و ولایتمدار نیز همچون دهه‌های گذشته در صحنه سلحشوری‌ها حاضر و آماده است.

فرمانده تیپ ۴۰ متحرک و هجومی ارتش افزود: تیپ ۴۰ ارتش در ۲ سال اخیر با تمام ساز و برگ نظامی و با حمایت مردم در سخت‌ترین نقاط مرزی کشور صف‌آرایی کرده تا اجازه ندهد دشمنان انقلاب اسلامی کوچک‌ترین تحرکی را علیه امنیت این کشور انجام دهند.

همتی با تبریک هفته دفاع مقدس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را درس‌آموختگان مکتب حسینی توصیف کرد و ادامه داد: از این مکتب حسینی شهدایی همچون صیاد شیرازی و سلیمانی‌ها آسمانی شدند اما جای آنها را جوانان غیرتمند سلحشور پر کردند.

وی دفاع از ولایت را خط قرمز نیروهای مسلح برشمرد و خاطرنشان کرد: عده‌ای تلاش می‌کنند تا این اصل رکین را مخدوش کنند در حالی که نیروهای مسلح و آحاد مردم آماده هستند تا در دفاع از خط ولایت و رهبری جان خود را تقدیم کنند.

فرمانده تیپ ۴۰ متحرک و هجومی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با تأمین امنیت مرزها تلاش بر این است تا برای این کشور آرامش و اطمینان کامل حاصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم یگان‌های مستقر در میدان اعم از ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و مرزبانی از جلوی جایگاه رژه رفته و توان دفاعی و نظامی خود را همراه با ساز و برگ و تجهیزات مدرن دفاعی در معرض دید عموم مردم گذاشتند.