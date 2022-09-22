ورود سامانه بارشی به گیلان/ دمای هوا ۸ تا ۱۴ درجه کاهش می یابد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی استان گیلان اظهار کرد: بررسی‌ها نشان دهنده استقرار جوی پایدار در سراسر استان گیلان است.

وی با بیان اینکه هم اکنون آسمان گیلان صاف تا نیمه ابری است، گفت: با توجه به الگوهای هواشناسی و پیش بینی‌های انجام شده از اواخر وقت شنبه شاهد ورود سامانه بارشی به استان گیلان هستیم.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه با فعالیت این سامانه بارشی دمای هوای استان بین ۸ تا ۱۴ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، ادامه داد: برای امروز و فردا نیز دریا آرام و برای انجام فعالیت‌های دریایی و گردشگری مناسب است.

وی افزود: حداکثر ارتفاع موج دریای خزر امروز به ۵۰ سانتیمتر می‌رسد.