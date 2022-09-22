  1. استانها
  2. خوزستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۱۵

فرمانده ارشد قرارگاه ارتش در منطقه جنوب غرب:

دفاع مقدس نماد اقتدار و افتخار ملت ما است

دفاع مقدس نماد اقتدار و افتخار ملت ما است

اهواز - فرمانده ارشد قرارگاه ارتش در منطقه جنوب غرب کشور گفت: هشت سال دفاع مقدس برای ملت ایران نماد اقتدار و افتخار است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر بیدادی صبح امروز پنج‌شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز اظهار کرد: دفاع مقدس برای ملت ما نماد اقتدار و افتخار است چرا که ما در دفاع هشت ساله، حماسه آفریده ایم که امروز می‌توانیم به آن تکیه کنیم.

بیدادی افزود: باید با بهره گیری از این گنجینه تمام نشدنی، نسل‌های بعدی مان را به گونه‌ای تربیت کنیم که به فرموده مقام معظم رهبری در آینده نیز، ایرانی آباد، آزاد و سرافراز داشته باشیم.

وی بیان کرد: در دفاع مقدس ابرقدرت‌های جهان با حمایت رژیم بعث، جنگی نابرابر را علیه ملت ایران ترتیب دادند اما ملت ما در کنار نیروهای مسلح و در سایه رهبری‌های کم نظیر امام خمینی رحمت الله علیه، مقتدرانه به آن‌ها درسی داد تا دیگر هیچ گاه چشم طمع به این آب و خاک نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، پاسداشت شهدای رژه ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ اهواز نیز پایان بخش آئین رژه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در مرکز استان خوزستان بود.

کد مطلب 5595441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها