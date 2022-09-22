دفاع مقدس نماد اقتدار و افتخار ملت ما است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر بیدادی صبح امروز پنج‌شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز اظهار کرد: دفاع مقدس برای ملت ما نماد اقتدار و افتخار است چرا که ما در دفاع هشت ساله، حماسه آفریده ایم که امروز می‌توانیم به آن تکیه کنیم.

بیدادی افزود: باید با بهره گیری از این گنجینه تمام نشدنی، نسل‌های بعدی مان را به گونه‌ای تربیت کنیم که به فرموده مقام معظم رهبری در آینده نیز، ایرانی آباد، آزاد و سرافراز داشته باشیم.

وی بیان کرد: در دفاع مقدس ابرقدرت‌های جهان با حمایت رژیم بعث، جنگی نابرابر را علیه ملت ایران ترتیب دادند اما ملت ما در کنار نیروهای مسلح و در سایه رهبری‌های کم نظیر امام خمینی رحمت الله علیه، مقتدرانه به آن‌ها درسی داد تا دیگر هیچ گاه چشم طمع به این آب و خاک نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، پاسداشت شهدای رژه ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ اهواز نیز پایان بخش آئین رژه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در مرکز استان خوزستان بود.