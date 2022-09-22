دیدار وزرای خارجه مصر و روسیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر با «سرگئی لاوروف» همتای روس خود درباره روابط دوجانبه و همچنین بحران اوکراین و مسئله فلسطین گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه مصر امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سامح شکری در حاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با سرگئی لاوروف دیدار کرد. در این دیدار، پرونده‌های روابط دوجانبه مصر و روسیه، بحران لیبی، تحولات پرونده فلسطین و وضعیت سوریه و عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است که وزیر مصری با همتای روس خود درباره تحولات بحران اوکراین گفتگو و بر اهمیت حل بحران از طریق مذاکره و ابزارهای دیپلماتیک با هدف دستیابی به یک راه حل سیاسی تأکید کرد. وی همچنین به پیامدهای منفی این بحران بر اقتصاد بین‌الملل، به‌ویژه تأثیر بحران انرژی و غذا بر کشورهای در حال توسعه از جمله مصر اشاره کرد.

این در حالی است که ماه مه گذشته «مصطفی مدبولی» نخست وزیر مصر هزینه بحران اوکراین برای اقتصاد کشورش را ۱۳۰ میلیارد پوند مصر (حدود ۷.۱ میلیارد دلار) برآورد کرد.

گفتنی است که روسیه ۲۴ فوریه گذشته عملیات نظامی در اوکراین را آغاز کرد که با واکنش‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو مواجه شد. ولی مسکو شرط توقف این عملیات نظامی را منصرف شدن کی یف از برنامه ریزی برای پیوستن به نهادهای نظامی از جمله ناتو عنوان کرده است و اوکراین نیز این شرط را مداخله در امور داخلی خود قلمداد می‌کند.