آمریکا و متحدانش اوکراین را برای تحقق اهداف خود قربانی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در مصاحبه اختصاصی با نشریه

«نیوزویک» گفت: آمریکا و متحدانش حاضرند اوکراین را در راستای تحقق اهداف ژئوپولیتیک خود قربانی کنند. آمریکا و متحدانش اوکراین را غرق در اسلحه کرده اند و با این کار بحران را طولانی و در مسیر حل و فصل بحران مانع تراشی می‌کنند.

وی ادامه داد: برقراری صلح در اوکراین برای آمریکا اهمیتی ندارد و این کشور از نزدیک شدن کی یف و مسکو به توافق در ماه مارس گذشته احساس نگرانی کرد. آمریکا و انگلیس ماه هاست که اوکراین را از برگزاری مذاکرات با روسیه منع می‌کنند.

وزیر خارجه روسیه افزود: روند مذاکرات آمریکا و روسیه به علت رفتارهای واشنگتن عملاً متوقف شده است. این در حالی است که نشانه‌هایی از جانب طرف آمریکایی و جو بایدن درباره از سرگیری مذاکرات درباره «پیمان ستارت» مشاهده می‌شود.

لاوروف تصریح کرد: ساکنان اراضی آزاد شده اوکراین حق دارند با استناد به منشور سازمان ملل سرنوشتشان را به دست خود رقم بزنند. روسیه استقلال جمهوری‌های دونباس از جمله دونتسک و

لوهانسک و دو استان زاپوریژیا و خرسون را در چارچوب‌های مقرر به رسمیت شناخته است.