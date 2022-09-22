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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۰۰

سرگئی لاوروف:

آمریکا و متحدانش اوکراین را برای تحقق اهداف خود قربانی می کنند

آمریکا و متحدانش اوکراین را برای تحقق اهداف خود قربانی می کنند

وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه آمریکا و متحدانش با ارسال تسلیحات به اوکراین در مسیر حل و فصل بحران این کشور مانع تراشی می کنند،گفت که آنها اوکراین را در راستای تحقق اهداف خود قربانی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در مصاحبه اختصاصی با نشریه

«نیوزویک» گفت: آمریکا و متحدانش حاضرند اوکراین را در راستای تحقق اهداف ژئوپولیتیک خود قربانی کنند. آمریکا و متحدانش اوکراین را غرق در اسلحه کرده اند و با این کار بحران را طولانی و در مسیر حل و فصل بحران مانع تراشی می‌کنند.

وی ادامه داد: برقراری صلح در اوکراین برای آمریکا اهمیتی ندارد و این کشور از نزدیک شدن کی یف و مسکو به توافق در ماه مارس گذشته احساس نگرانی کرد. آمریکا و انگلیس ماه هاست که اوکراین را از برگزاری مذاکرات با روسیه منع می‌کنند.

وزیر خارجه روسیه افزود: روند مذاکرات آمریکا و روسیه به علت رفتارهای واشنگتن عملاً متوقف شده است. این در حالی است که نشانه‌هایی از جانب طرف آمریکایی و جو بایدن درباره از سرگیری مذاکرات درباره «پیمان ستارت» مشاهده می‌شود.

لاوروف تصریح کرد: ساکنان اراضی آزاد شده اوکراین حق دارند با استناد به منشور سازمان ملل سرنوشتشان را به دست خود رقم بزنند. روسیه استقلال جمهوری‌های دونباس از جمله دونتسک و

لوهانسک و دو استان زاپوریژیا و خرسون را در چارچوب‌های مقرر به رسمیت شناخته است.

کد مطلب 5595291

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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      پاسخ
      خاک بر سر اوکراینی‌ها که حاضر شدند جان و امنیت و کشورشان را در اختیار منافع آمریکا و اروپا بذارن

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