محمدرضا دشتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره خارگ یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین نقاط ایران اسلامی به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس، ۹۰ درصد از صادرات نفت کشور از جزیره خارگ صادر می‌شد که به نوعی شریان حیاتی انرژی و قلب تپنده ایران اسلامی بود.

وی افزود: جزیره خارگ از نظر موقعیت استراتژیک دارای اهمیت کلیدی و نقش اساسی در هشت سال دفاع مقدس بود. کارکنان صنعت نفت، نیروهای نظامی و اهالی مقاوم آن به تعداد روزهای جنگ در این جزیره مقاومت کردند تا لحظه‌ای صادرات نفت از این جزیره قطع نشود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: جزیره مقاوم خارگ میدان‌دار اقتصاد کشور در هشت سال دوران دفاع مقدس بود و ایران اسلامی رشادت‌های فرزندان خود در جزیره مقاوم خارگ را هیچ‌گاه فراموش نخواهد کرد.

دشتی زاده خاطر نشان کرد: اگر ما به دنبال ماندگاری و سربلندی جامعه خودمان و تحقق آرمان‌های شهدا هستیم گفتمان دفاع مقدس می‌تواند الگو و شاخصه بسیار مناسبی برای این راه باشد.