  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۱۲

مقام ارشد طالبان خواستار بازگشایی مدارس به روی دختران افغان شد

مقام ارشد طالبان خواستار بازگشایی مدارس به روی دختران افغان شد

یکی از مقامات ارشد طالبان خواستار بازگشایی مدارس ابتدایی افغانستان به روی دختران این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شیر محمد عباس استانکزی، معاون وزیر خارجه طالبان در جریان مراسمی در کابل، خواستار بازگشایی مدارس به روی دختران بالای ۶ سال افغانستان شد.

استانکزای در این مراسم گفت: این موضوع بسیار مهم است که آموزش بدون تبعیض برای همه فراهم شود. زنان باید درس بخوانند و در اسلام هیچ منعی برای تحصیل دختران وجود ندارد.

وی افزود: بیایید برای دیگران این فرصت را فراهم نکنیم که بین دولت و مردم شکاف ایجاد کنند. اگر مسائل فنی در میان است، باید حل شده و مدارس باید به روی دختران باز شود.

استانکزای پیش از ریاست تیم مذاکره‌کننده طالبان را برعهده داشت؛ مذاکراتی که در سال ۲۰۲۰ در قطر بین طالبان و آمریکا برگزار و به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان منجر شد.

اظهارات استانکزای پس از انتصاب وزیر آموزش جدید طالبان مطرح شده و طالبان اعلام کرده که در حال کار روی برنامه‌ای برای بازگشایی مدارس به روی دختران بوده اما زمان دقیقی را مشخص نکرده است.

کد مطلب 5598204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه