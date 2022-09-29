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۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۲

با انتشار متنی؛

رئیس حوزه هنری درگذشت فرزانه پزشکی را تسلیت گفت

رئیس حوزه هنری درگذشت فرزانه پزشکی را تسلیت گفت

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار متنی درگذشت بانو فرزانه پزشکی تهیه‌کننده و برنامه‌ساز تلویزیونی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی روز پنجشنبه هفتم مهرماه با انتشار متنی درگذشت بانو فرزانه پزشکی تهیه‌کننده و برنامه‌ساز تلویزیونی را تسلیت گفت.

در متن نوشته شده از سوی دادمان آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

اناللّه و اناالیه راجعون

با تأسف فراوان مطّلع شدم مجاهد فرهنگی، معلّم دلسوز و هنرمند متعهّد و فرهیخته سرکار خانم فرزانه پزشکی رحمة‌الله‌علیها در تصادف رانندگی جان خود را از دست داد و زمین خاک را به قصد قرب آسمان و دیدار خالقش ترک گفت.

حضور فعّال، خلاّق و اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری با شور و دغدغه‌مندی مثال‌زدنی‌، از این بانو یک الگوی کم‌نظیر ساخت.

از میان سوابق فعالیت‌های متنوع ایشان می‌توان به مسؤولیت در اردوهای راهیان نور و هیأت هنر، سردبیری و کارگردانی هنری برنامه‌های تلویزیونی، طراحی صحنه، طراحی صنعتی، تدریس و ارتباط هدف‌مند با هنرمندان و اقشار مختلف جامعه اشاره کرد که اغلب با ایده‌های خلّاقانه و نوآورانه همراه و از تکرار و عادت به دور بودند؛ در این میان استمرار روحیهٔ جهادی و استقامت ایشان در کارها، با وجود داشتن سه فرزند، ارزشی دوچندان می‌یافت. چه حیف که این عنصر گرانقدر، زود از میان دلدادگان به انقلاب اسلامی پر کشید.

از طرف خود و خانوادۀ بزرگ حوزۀ هنری انقلاب اسلامی، این حادثۀ تلخ را به خانوادۀ محترم مرحومه خصوصاً همسر و فرزندان محترم، والدین و برادران عزیز، دوستان ایشان خاصّه در هیئت هنر از صمیم قلب تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، رحمت و مغفرت الهی را برای روح ایشان طلب می‌کنم.»

کد مطلب 5599217
علیرضا سعیدی

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