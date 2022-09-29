به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از بیمارستان مشگین شهر و مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی قصابه بازدید کرد.

بهرام عین‌اللهی در حاشیه این بازدید وضعیت واحدهای پزشکی، مامایی، تزریقات و پانسمان، سلامت خانواده و بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهر قصابه را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

وزیر بهداشت و درمان در ادامه ضمن بازدید از بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر و بخش‌های در حال احداث بیمارستان گفت: با توجه به توریستی بودن شهرستان مشگین شهر صحبت‌هایی با نماینده مشگین شهر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد تا بتوانیم برای حضور مردم سایر کشورها جهت درمان بیماران زمینه سازی کنیم تا هم پای توریست به کشور باز شود و هم ارز آوری بیشتری داشته باشیم.

وی همچنین تاکید کرد: بیمارستان مشگین شهر به ۱۷۰ تخت بیمارستانی مجهز بوده و با مساعدت خیرین و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ۲ رشته مرتبط فعال بوده و یک رشته دیگر نیز به زودی در این مرکز فعال خواهد شد.

وزیر بهداشت تاکید کرد: کرونا هنوز برچیده نشده است و کادر پزشکی و درمانی در اماکنی که با بیماران عفونی سروکار دارند موظف هستند از ماسک استفاده کنند.



عین‌اللهی از همکاری نماینده شهرستان و ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در راه اندازی بخش سی تی اسکن، اکو و ماموگرافی تشکر کرد و گفت: برای مردم شهرستان خبر خوش خرید دستگاه ام ار ای و حواله شدن این دستگاه توسط وزارت بهداشت و نصب آن تا پایان سال جاری نوید بخش خواهد بود.