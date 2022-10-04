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۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۴۷

جزئیات فوت مهسا امینی از زبان رئیس قوه قضاییه

جزئیات فوت مهسا امینی از زبان رئیس قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه با تشریح جزئیات ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی گفت: کل این ماجرا در حدود یک ساعت بوده است و همه این ماجرا در انظار مردم رخ می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در آغاز نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی گفت: در ساعت حدود ۱۸:۳۰ در خیابان و در معرض دید همگان و در حضور برادر خود و بستگان به خودروی پلیس هدایت می‌شود.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در آنجا غیر از ایشان، مأموران و راننده و چهار پنج نفر دیگر نیز بودند و از آنجا به سالن منتقل می‌شود و در آن سالن و در جمع عده‌ای کثیر می‌نشیند و بلند می‌شود و با بقیه صحبت می‌کند و در نهایت به زمین می‌خورد و منتقل می‌شود.

وی اظهار کرد: ظرف کمتر از دو دقیقه در آن شرایط بلافاصله بهیار پلیس در محل حاضر شد و متعاقب آن بلافاصله اورژانس موتوری در محل حاضر می‌شود و پس از آن بلافاصله به آمبولانس منتقل می‌شود و به بیمارستان انتقال پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: کل این ماجرا در حدود یک ساعت بوده است و همه این ماجرا در انظار مردم رخ می‌دهد.

کد مطلب 5602674

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
      0 0
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      شکی نیست که شما دروغ میگویید
    • پرویز ربیع پور IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
      0 0
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      تشکر از توضیحات روشن
    • IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
      0 0
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      از اینترنشنال بخاطر تصاویر جعلی و تحریک آمیز حتما در مجامع بین المللی شکایت کنین

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