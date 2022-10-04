جزئیات فوت مهسا امینی از زبان رئیس قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در آغاز نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی گفت: در ساعت حدود ۱۸:۳۰ در خیابان و در معرض دید همگان و در حضور برادر خود و بستگان به خودروی پلیس هدایت می‌شود.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در آنجا غیر از ایشان، مأموران و راننده و چهار پنج نفر دیگر نیز بودند و از آنجا به سالن منتقل می‌شود و در آن سالن و در جمع عده‌ای کثیر می‌نشیند و بلند می‌شود و با بقیه صحبت می‌کند و در نهایت به زمین می‌خورد و منتقل می‌شود.

وی اظهار کرد: ظرف کمتر از دو دقیقه در آن شرایط بلافاصله بهیار پلیس در محل حاضر شد و متعاقب آن بلافاصله اورژانس موتوری در محل حاضر می‌شود و پس از آن بلافاصله به آمبولانس منتقل می‌شود و به بیمارستان انتقال پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: کل این ماجرا در حدود یک ساعت بوده است و همه این ماجرا در انظار مردم رخ می‌دهد.