به گزارش خبرگزاری مهر، فتح الله ابوعلی اظهار کرد: با حضور نماینده مردم آبادان در مجلس، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان منطقه یک میلیون قطعه بچه ماهی بومی گونه بنی و برزم در رودخانه بهمن‌شیر این شهرستان رهاسازی شده است.

وی، بازسازی ذخایر ماهیان دریایی و منابع آب‌های داخلی را یکی از وظایف شیلات کشور و خوزستان اعلام کرد و گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده سالانه بچه ماهیان مورد نیاز برای بازسازی ذخایر آبزیان خوزستان از طریق ۲ مرکز تکثیر ماهیان بومی در داخل استان تأمین می‌شود.

مدیرکل شیلات خوزستان افزود: حفظ و بازسازی ذخایر، تأمین پروتئین و امنیت غذایی، اشتغالزایی و پایداری معیشت جوامع محلی از اهداف مهم رهاسازی بچه ماهیان در منابع آبی خوزستان است.

وی یادآور شد: پیرو تفاهم نامه همکاری با هیئت ورزش‌های همگانی در شهرستان آبادان تداوم این طرح به ویژه در مناطق ساحلی به توسعه گردشگری و ماهیگیری تفریحی در منطقه کمک شایان توجهی می‌کند.

ابوعلی، عمده دلایل کاهش ماهیان بومی را صید بی رویه و غیر مجاز، استفاده از روش‌های صید مخرب و غیر استاندارد از جمله الکتروشوکرها و سموم در تالاب‌ها و رودخانه‌ها از سوی برخی صیادان و افراد سودجو برشمرد.