به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، سیونهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با برگزاری نشستهای تخصصی در بازه زمانی ۲۷ مهر تا یکم آبان ۱۴۰۱، میزبان استادان ایرانی و بینالمللی و هنرجویان و علاقهمندان به سینما خواهد بود.
این نشستهای تخصصی همزمان با روزهای برگزاری سیونهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ملت از صبح تا بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
فراخوان نام نویسی برای حضور در این نشستها در سایت انجمن سینمای جوانان ایران قرار خواهد گرفت و نامنویسی نیز از روز سه شنبه ۱۹ مهر آغاز میشود و تا ۲۴ مهر ۱۴۰۱ امکانپذیر خواهد بود.
همچنین تهیه کارت ویژه همه نشستهای تخصصی با تخفیف ۵۰ درصدی برای علاقهمندان به فیلم کوتاه فراهم شده است. جدول زمانبندی، سرفصلهای موضوعی و استادان حاضر در این نشستهای تخصصی نیز متعاقباً و در فراخوان منتشر و معرفی خواهند شد.
فیلمهای ملی راهیافته به بخش بینالملل جشنواره سیونهم معرفی شدند
سه فیلم کوتاه داستانی، یک فیلم پویانمایی و یک فیلم تجربی حاضر در بخش «سینمای ملی» برای حضور در بخش بینالملل سیونهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران انتخاب و معرفی شدند.
«بالا افتادن» به کارگردانی مریم بختیاری، «دریچه» به کارگردانی مسعود حاتمی و «نجان» ساخته محمدمهدی باقری، عناوین سه فیلم کوتاه داستانی حاضر در بخش ملی جشنواره سیونهم است که به بخش بینالملل جشنواره سیونهم راه یافتهاند.
همچنین فیلم کوتاه تجربی «اتاق آقای ون» به کارگردانی احسان میرزایی و فیلم کوتاه پویانمایی «سمپاش» ساخته فرنوش عابدی دو اثر دیگری هستند که از میان فیلمهای ملی با آثار حاضر در بخش بینالملل سی ونهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران رقابت خواهند کرد.
سیونهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۱(۱۹ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲) در پردیس سینمایی ملت برگزار میشود.
نظر شما