تماشای یک مهمانی ویژه در شبکه پنج سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، شبکه پنج سیما به مناسبت ولادت با سعادت نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع) ویژه برنامه به خانه برمی گردیم را جمعه از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۴۵ به صورت زنده با بخش های متنوع و تماشایی تقدیم نگاه پر مهر مخاطبان می کند.

گروه کودک و خانواده، همزمان با هفدهم ربیع الاول، در برنامه «به خانه بر می گردیم» میزبان گروه دف نوازی و هنری نیایش است که متشکل از یک خواننده و سه دف نواز می باشد تا دو اثر جذاب خود را در مدح پیامبر رحمت (ص) اجرا نماید. این در حالی است که گروه هم آوایی الغدیر نیز در فواصل برنامه دو اثر جدید با موضوع میلاد حضرت محمد(ص) را تقدیم مخاطبان خواهد کرد.

بنا بر این گزارش امیرمحمد زند و داریوش سلیمی از بازیگران خوب کشورمان نیز در بخش مهمانخانه برنامه حضور خواهند داشت تا لحظات ماندگاری را برای مخاطبان به ارمغان بیاورند.

مجید تال از شاعران بنام و برجسته کشور عزیزمان ایران اشعاری را در مدح رسول خوبیها تقدیم مردم مهربان خواهند کرد و در ادامه گروه موسیقی اقوام نیز اثری دیگر در مدح پیامبر گرامی اسلام برای بینندگان این برنامه تدارک دیده اند.

نگین آلتونی قهرمان کاراته در آسیا و مدال آور المپیک نیز از دیگر مهمانان این برنامه شاد و عیدانه خواهند شد. این در حالی است که حمیده به مناسبی مربی و مدرس شیرینی پزی به آموزش می پردازد و علیزاده بازیگر تاتر چند نمایش کوتاه با توجه به محتوای برنامه تقدیم مخاطبان خواهد کرد.

میلاد هارونی از خوانندگان خوب کشورمان نیز دو اثر زیبا و شاد متناسب با این ایام و یک کار با موضوع وطن را اجرا خواهد کرد ضمن اینکه مژگان نصیری نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین نیز از دیگر مهمانان این ویژه برنامه است.

این برنامه به خانه برمی گردیم ویژه را زهرا خردمند نیک تهیه کنندگی می کند و راحله امینیان و محمدحسین مولایی اجرای آن را بر عهده دارند.

یادآور می شود این برنامه روز جمعه ۲۲ مهرماه، به تهیه کنندگی زهرا خردمندنیک، از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۴۵ به صورت زنده از استودیوی نرگس، برنامه به خانه برمی گردیم روی آنتن می رود.