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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۹:۳۶

کاهش ۱۸ درصدی آب سدها نسبت به سال گذشته

کاهش ۱۸ درصدی آب سدها نسبت به سال گذشته

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با گذشت ۲۳ روز از سال آبی (۱۴۰۲-۱۴۰۱) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۸.۳۲ میلیارد مترمکعب بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاون، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اعلام این خبر افزود: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۸ درصد کاهش دارد.‌

فیروز قاسم زاده گفت: میزان پرشدگی سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۲ درصد، ۱۹ درصد، ۴۴ درصد و ۳۰ درصد است.‌

شایان ذکر است با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر کم بارشی فصل پاییز ۱۴۰۱ و به تبع آن کاهش ورودی‌ها به مخازن سدها، صرفه‌جویی در مصرف آب ضروری است.

کد مطلب 5609750

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