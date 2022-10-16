به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و به منظور آشنایی هر چه بیشتر با سیره پیامبر اکرم (ص)، مسابقه کتابخوانی «سیری گذرا در سیره رسول الله (ص)» به قلم آیت الله العظمی کریمی جهرمی توسط مؤسسه روضه المتقین برگزار می‌شود.

مهلت شرکت در این مسابقه پنجم آبان ماه است و علاقمندان در این زمان می‌توانند با مراجعه به سایت مؤسسه روضه المتقین در این مسابقه کتابخوانی شرکت کنند.

همچنین به نفرات برتر این مسابقه به قید قرعه ۲۰ کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی و ۱۰ بسته فرهنگی اهدا خواهد شد.

علاقه مندان برای دریافت نسخه الکترونیکی این کتاب و پرسشنامه آنلاین می‌توانند به نشانی اینترنتی این مؤسسه به نشانی rozemotaghin.ir مراجعه کنند.