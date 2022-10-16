به گزارش خبرنگار مهر، حمید مجیدی مهر رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و دبیر ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کریم در خصوص سومین دوره طرح سنجش و سطح‌بندی داوران مسابقات قرآن کریم گفت: به دلیل ضعف موردی در شبکه اینترنت کشور در برخی از مناطق و با توجه به اینکه طرح سنجش، آموزش و سطح بندی داوران در سال آینده برگزار نخواهد شد، بنا بر درخواست بسیاری از علاقه مندان به این حوزه؛ مهلت ثبت نام سومین دوره این طرح که پیش از این مرحله اول غربالگری نفرات آن توسط ستاد عالی مسابقات انجام شده است؛ تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.

و ادامه داد: پس از برگزاری دوره سوم در سال ۱۴۰۱، برگزاری این آزمون در سال آینده متوقف خواهد شد و در این زمان بر روی موضوع ارتقا و آموزش‌های تخصصی به منظور رفع کمبودهای موجود در استان‌ها پرداخته خواهد شد و دوره چهارم این طرح پس از تکمیل فرآیند آموزشی، نیمه دوم سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به آدرس http://reg.stdqrn.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری مستندات خواسته شده اقدام نمائید.