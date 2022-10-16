کنسلی چهار پرواز فرودگاه بیرجند در طول یک ماه

عظیم طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کنسلی پروازهای فرودگاه بیرجند به علت مشکلات ناوگان هوایی از جمله مواردی است که همواره مورد گلایه مردم بوده است.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی ادامه داد: از ابتدای مهرماه تاکنون چهار پرواز فرودگاه بیرجند مربوط به یک شرکت هواپیمایی کنسل شده است.

طهماسبی بیان کرد: این پروازهای کنسل شده مربوط به روزهای سوم، پنجم، سیزدهم و بیست و چهارم مهرماه سال جاری بوده است.

وی ادامه‌داد: امروز نیز یکی از پروازهای فرودگاه بیرجند به مقصد بیرجند- تهران- بیرجند باطل شده است که این موارد مشکلات عدیده‌ای برای مردم خراسان جنوبی ایجاد کرده است.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌جنوبی درباره برنامه پاییزی و زمستانی فرودگاه بی رند یادآور شد: برنامه پاییزی فرودگاه بیرجند در نیمه آبان ماه مشخص می‌شود