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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۵

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران خبر داد؛

به‌روزرسانی ۳۵ سرفصل اصلی از سایت شفافیت

به‌روزرسانی ۳۵ سرفصل اصلی از سایت شفافیت

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران با اشاره به اینکه به روزرسانی سایت شفافیت آغاز شده است، گفت: تاکنون ۳۵ سرفصل به روز رسانی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی الفت‌پور در خصوص به روزرسانی سایت «شفافیت» گفت: در راستای شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های باز واحدهای تابعه شهرداری تهران، سامانه شفافیت با هدف شفاف‌سازی عملکرد شهرداری تهران از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کرد.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه سامانه شفافیت در چند سال گذشته به روز نشده بود، افزود: در دوره جدید مدیریت شهری نیز به دلیل عدم وجود فرآیند و ساختاری مشخص در خصوص سایت شفافیت در سال‌های گذشته، ابتدا ایجاد فرآیند و ساختار ارکان اجرایی شفافیت در شهرداری تعیین و پس از تدوین دستورالعمل نحوه انتشار اطلاعات بر روی سایت شفافیت، این دستورالعمل به تمامی واحدها ابلاغ شد. در گام بعد پیگیری مستمر مصوبات از سوی کارگروه جهت به روز رسانی هر چه سریع‌تر سایت در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.

وی در خصوص تدوین سیاست‌های اجرایی و به‌روزرسانی سایت شفافیت گفت: تاکنون ایجاد فرآیند و ساختار ارکان اجرایی شفافیت در شهرداری، همکاری با کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران جهت احصای الزمات قانونی انتشار (۷۷ مورد) و برگزاری جلسات مستمر به منظور انتشار برخط و ماشین خوان داده‌ها بر روی سایت، ابلاغ دستورالعمل نحوه انتشار اطلاعات بر روی سایت شفافیت به تمامی واحدها و پیگیری مستمر مصوبات از سوی کارگروه، جهت به روز رسانی هرچه سریع‌تر سایت انجام شده است.

کد مطلب 5610047

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