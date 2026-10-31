به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، بیست‌وهفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و هشتمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی از ۱۳ آبان‌ماه تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

هم‌زمان با برگزاری مجازی این رویداد، گردهمایی حضوری اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، متخصصان آموزش علوم پزشکی و دانشجویان نیز در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

این رویداد دارای امتیاز بازآموزی است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اخبار و اطلاع از آخرین اطلاعیه‌ها به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی ichpe.ir/fa مراجعه کنند.