سخنگوی تعزیرات حکومتی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

خبرگزاری مهر- گروه جامعه: یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، امروز با حضور در خبرگزاری مهر، درباره موضوعاتی از جمله فروش سکه تقلبی، خودداری طلافروشان از ارائه فاکتور رسمی، دریافت وجه معاملات به حساب اشخاص دیگر، تخلفات قیمتی در داروخانه‌ها، طرح تورم صفر شهرداری و گران‌فروشی‌های اخیر در صنف نانوایان به گفتگو پرداخت.

در این گفتگو، ابعاد قانونی تخلفات یادشده، مجازات فروشندگان متخلف، نحوه نظارت تعزیرات حکومتی و راه‌های پیگیری شکایت از سوی شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

مشروح این گفتگو به‌زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.