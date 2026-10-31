  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

سخنگوی تعزیرات حکومتی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

سخنگوی تعزیرات حکومتی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

سخنگوی تعزیرات حکومتی در بازدید از خبرگزاری مهر، درباره تخلفات بازار طلا، دارو و نان و طرح تورم صفر شهرداری گفتگو کرد.

خبرگزاری مهر- گروه جامعه: یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، امروز با حضور در خبرگزاری مهر، درباره موضوعاتی از جمله فروش سکه تقلبی، خودداری طلافروشان از ارائه فاکتور رسمی، دریافت وجه معاملات به حساب اشخاص دیگر، تخلفات قیمتی در داروخانه‌ها، طرح تورم صفر شهرداری و گران‌فروشی‌های اخیر در صنف نانوایان به گفتگو پرداخت.

سخنگوی تعزیرات حکومتی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

در این گفتگو، ابعاد قانونی تخلفات یادشده، مجازات فروشندگان متخلف، نحوه نظارت تعزیرات حکومتی و راه‌های پیگیری شکایت از سوی شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی تعزیرات حکومتی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

مشروح این گفتگو به‌زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.

کد مطلب 6995330
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها