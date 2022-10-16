به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عراقی، «سیدعمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق در دیدار «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه، روند تشکیل دولت در مهلت قانونی را بررسی و بر اهمیت تشکیل دولت خدمات‌محور ملی توانمند در تحقق مطالبات ملت عراق تأکید کرد.

در این دیدار که امروز (یکشنبه) در دفتر رهبر جریان حکمت ملی عراق در بغداد انجام شد، حکیم بر اهمیت انتخاب وزرای شایسته‌ای که تخصص و پاکدستی و توانایی آنها در مدیریت ثابت شده باشد و بر ضرورت انتخاب تیم منسجم برای مدیریت مرحله آینده تأکید کرد.

وی همچنین تأکید کرد که جریان حکمت ملی عراق در دولت مشارکت نخواهد کرد. رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین خواستار تعیین اولویت‌های خدماتی بر اساس نیازهای شهروندان و تأثیر آن بر معیشت آنان شد.

حکیم افزود که در این دوره عراق باید در روابط با کشورهای منطقه و جهان سیاست درهای باز را انتخاب کند و در پی توازنی برآید که حقوق عراق و حاکمیت کشور را صیانت کند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین بر اهمیت تکمیل پروژه‌های دولت‌های سابق و استفاده از افزایش درآمدهای نفتی دولت برای سازندگی و تحقق توسعه پایدار تأکید کرد.

گفتنی است محمد شیاع السودانی به تازگی مأمور به تشکیل دولت جدید عراق شده و رایزنی‌ها در زمینه انتخاب وزرای کابینه را آغاز کرده است.