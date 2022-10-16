پشت پرده رایزنی های تشکیل دولت جدید عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناس نیوز، جریان الفراتین به ریاست محمد شیاع السودانی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق از پشت پرده رایزنی های مربوط به تشکیل دولت پرده جدید این کشور برداشت و اعلام کرد که رونمایی از دولت جدید، قبل از مهلت مقرر خواهد بود.

ایهاب میرزا عضو این جریان اعلام کرد: مذاکرات تشکیل دولت از ساعات اولیه مکلف شدن السودانی شروع شده است و این روند ادامه دارد.

وی افزود: تشکیل دولت جدید در نزدیکترین فرصت ممکن خواهد بود تا خواسته های مردمی برآورده شود. این مذاکرات شامل انتخاب وزرا و بررسی برنامه دولت و ترکیب آن بر اساس معیارهایی می‌شود که السودانی در توافق با تشکل‌های سیاسی تعیین کرده است.

عضو جریان الفراتین اعلام کرد که نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه با همه تشکل‌های سیاسی به توافق رسیده است که ۳-۵ نامزد برای هر وزارتخانه معرفی کنند و حق انتخاب گزینه نهایی بر عهده خودش باشد.

او گفت که هیچ وتویی درباره انتخاب نامزدهای مستقل برای وزارت وجود ندارد به شرط آنکه افراد از شایستگی لازم برخوردار باشند.

از سوی دیگر، «جاسم البیاتی» نماینده سابق پارلمان عراق در گفت‌وگو با وبگاه «المعلومه» تصریح کرد که کابینه السودانی دارای ۲۵ کرسی است که ۱۳ کرسی آن به شیعیان خواهد رسید و فهرست اسامی اعضای کابینه در کمتر از یک ماه آینده، آماده و به پارلمان ارائه خواهد شد.

وی افزود: نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه، یک ماه فرصت دارد تا کابینه خود را به پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کند. اما پیش‌بینی می‌شود که ساختار کابینه پیش از موعد مقرر آماده و ارائه شود.

البیاتی تصریح کرد: السودانی دارای یک نقشه راه درباره نحوه تقسیم وزارت‌خانه‌ها به ویژه وزارت‌خانه‌های کشور و دفاع است که با هماهنگی فراکسیون‌های سیاسی سنی و شیعی انتخاب خواهند شد.

این نماینده سابق عراق درباره نحوه توزیع کرسی‌های وزارتی میان جناح‌های سیاسی گفت که السودانی مدتهاست که نقشه راه تشکیل کابینه را تهیه کرده است و از ۲۵ وزارتخانه، قرار است ۱۳ کرسی به شیعیان و بقیه به سایر گروه‌های سیاسی برسد.